L’ancien responsable de l’administration Trump, Miles Taylor, a promis cette semaine de se présenter contre une candidature potentielle de l’ancien président Donald Trump en 2024 pour « diviser le vote ». Cependant, de nombreux conservateurs se sont demandé qui était Taylor.

« Si Trump remporte d’une manière ou d’une autre la nomination du GOP en 2024, je me présenterai contre lui en tant qu’indépendant. Et recruter plus de conservateurs pour faire de même », Taylor a annoncé jeudi soir, ajoutant que sa candidature indépendante « diviser le vote et couler » Atout.

Si Trump remporte d’une manière ou d’une autre la nomination du GOP en 2024, je me présenterai contre lui en tant qu’indépendant. Et recruter plus de conservateurs pour faire de même. Nous allons diviser le vote et le couler. – Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) 25 juin 2021

Bien que Taylor ait reçu un peu plus de 11 000 likes, de nombreux conservateurs américains se sont demandé qui était Taylor.





« Qui es-tu? » demandé commentateur conservateur Jon Miller, tandis qu’un autre utilisateur des médias sociaux plaisanté, « Vous avez plus de chances de diviser un atome que le vote. »

Journaliste Ryan Matsumoto pointu hors cela « un candidat conservateur anti-Trump enlèverait probablement beaucoup plus de voix au candidat démocrate », tandis que le candidat républicain au Congrès de Californie Buzz Patterson commenté simplement, « Tu ne divises rien, mon frère. »

Taylor – un ancien élève de George W. Bush qui a travaillé au Département de la sécurité intérieure sous Trump entre 2017 et 2019 – a secrètement écrit un article et un livre anonymes attaquant l’administration Trump alors qu’il travaillait pour le département, et « Anonyme » est rapidement devenu un héros de le mouvement de « résistance » libéral et anti-Trump.

En octobre 2020, un peu plus d’un an après avoir quitté l’administration, Taylor s’est révélé être l’auteur « Anonyme » – une annonce qui a déçu beaucoup, car le personnage avait auparavant été décrit comme un « haut fonctionnaire de l’administration Trump », incitant la plupart des gens à supposer qu’il s’agissait d’un proche du président et non d’un membre méconnaissable de la sécurité intérieure.





