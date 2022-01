Qui était Yancy Noll et que lui est-il arrivé ?

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

En raison du « manque extrême d’empathie » de Bowman et de « la nature aléatoire » du meurtre de Noll, Heller a déclaré que le crime était « grossier et dérangeant ».

Au début, il avait revendiqué la légitime défense, déclarant qu’il craignait pour sa vie en raison de l’interaction avec Noll, cependant, il a ensuite été reconnu coupable et condamné à 29 ans derrière les barreaux.

En septembre 2012, Bowman a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré, qui comprenait une amélioration des armes à feu.

À l’âge de 12 ans, il était entré à l’université et à 20 ans, il avait lancé sa propre entreprise d’ingénierie appelée Vague Industries, spécialisée dans la robotique.

Bowman a finalement sorti une arme à feu et a mortellement tiré trois fois sur Noll dans la tête.

« Yancy accusé de rage au volant est la chose la plus ridicule que j’ai jamais entendue parce que Yancy conduisait comme une grand-mère. Il n’a pas conduit vite, il n’a pas conduit imprudemment. Jamais dans un million d’années, il n’aurait jeté quoi que ce soit sur qui que ce soit dans la circulation », a poursuivi Kenny.

« J’avais l’impression que ce n’était qu’un mauvais rêve fou et que je fuyais un monstre », a déclaré Bowman via CBS News. « Il y avait une sorte de – un flot de jurons

Bowman a affirmé que Noll l’avait suivi hors de l’autoroute et alors qu’il était à un feu rouge côte à côte, il a explosé de rage.

Pendant son temps libre, il aurait également fait du bénévolat pour Habitat for Humanity et enseigné aux enfants comment faire de l’escalade.

« Yancy était un gentleman avec un cœur immense et gentil », a déclaré son ami Brad Kenny, selon le Seattle Times.

On le voyait souvent avec sa petite amie et son chien escalader des montagnes lorsqu’il ne travaillait pas au magasin local Quality Food Centers.

À l’époque, son meurtre a attiré l’attention nationale et a depuis fait l’objet de plusieurs véritables émissions spéciales sur le crime.

