Qui était Yakira Chambers et quelle était la cause de sa mort ?

POUR DONNER vie au spin-off basé à Hawaï de NCIS, un certain nombre d’écrivains ont été recrutés pour créer pour l’émission.

Non seulement Yakira Chambers a écrit des épisodes de NCIS: Hawaii, mais elle a également été rédactrice en chef du programme.

Qui était Yakira Chambers ?

Née à Chicago, dans l’Illinois, feu Yakira Chambers était une scénariste et actrice américaine.

Après avoir entrepris une carrière en administration des affaires, elle a orienté ses ambitions professionnelles vers le divertissement.

Après le changement de carrière, elle a déménagé à Los Angeles pour continuer à jouer et à écrire.

La filmographie de Yakira comprend Insecure de HBO, John Henry et I Now Pronounce You Chuck & Larry.

En avril 2021, CBS a annoncé qu’un quatrième spin-off du NCIS était en développement et allait se dérouler à Hawaï.

Le réseau a amené Yakira à écrire pour la première saison de la série et a écrit quatre épisodes.

Au moment où la saison deux a commencé le développement, elle a été promue rédactrice en chef de l’émission.

Dans la foulée de sa mort, NCIS : Hawaii prévoit de rendre hommage à la scénariste déchue lors d’épisodes prévus en janvier 2023.

Quelle est la cause du décès de Yakira ?

Le 5 décembre 2022, la famille de Yakira a révélé que le scénariste était décédé d’une asphyxie aiguë.

Sa mort est survenue après une sortie dans un centre commercial à Newport Beach, en Californie, lorsqu’elle a commencé à éprouver des difficultés à respirer et s’est effondrée.

Elle laisse dans le deuil son mari Anthony Welch, son beau-fils Andre et sa mère Constance.

Dans une déclaration à Deadline, la famille a commenté : « Sa mort soudaine et prématurée nous a tous affligés.

“Yakira était une lumière, un symbole d’espoir pour notre communauté, un intendant de notre culture et une représentation de ce à quoi ressemble la poursuite de vos rêves.

“La passion de Yakira s’est étendue au-delà de son travail quotidien dans l’entreprise.”

Ils ont ajouté : « Elle adorait aider les autres à créer un moyen de sortir de nulle part.

«Elle croyait en l’équité et à la démarginalisation des personnes de couleur pour créer des conditions équitables pour tous.

“Cette passion s’est concrétisée sous la forme de sa fondation, CureConstanceFoundation, une organisation née de la nécessité de trouver des options financières pour les personnes en crise de santé.”

Sa mère Constance a déclaré: “Elle me manque et je l’aimerai pour l’éternité. Je ne sais pas ce que je ferai sans elle.