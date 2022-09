Les Maures meurtriers ont torturé et tué cinq enfants près de Manchester au début des années 1960.

La police a retrouvé les restes de quatre des cinq victimes, ne parvenant pas à localiser le corps de Keith Bennett, 12 ans.

Winnie Johnson a fait campagne sans relâche tout au long de sa vie pour essayer de retrouver le corps de son fils

Qui était Winnie Johnson, la mère de Keith Bennett ?

La mère de Keith Bennett, Winnie, avec sa famille, a fait campagne pendant des décennies pour essayer de retrouver le corps de son fils.

Ils ont créé des pétitions et des stratégies avec la police et ont effectué plusieurs balayages de la lande, mais ils n’ont pas eu de chance dans leur recherche.

Winnie visitait et parcourait régulièrement Saddleworth Moor elle-même.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé en 2012 si cela ne la dérangeait pas d’être interrogée sur Keith, elle a répondu : “Non ! Est-ce que je diable ! Je préfère que les gens me parlent de Keith plutôt que de me regarder et de me fixer – je ne supporte pas ça . Ça me fait du bien de parler de lui.”

Winnie, décédée d’un cancer en 2012, ne sachant jamais où son fils avait été enterré.

Cependant, la police a commencé à rechercher les restes de l’enfant de 12 ans après la découverte d’un crâne à Saddleworth Moor le 30 septembre 2022.

Qu’est-il arrivé à Keith Bennett ?

Bennett était le troisième des cinq enfants assassinés par Ian Brady et Myra Hindley.

Le soir du 16 juin 1964, le garçon de 12 ans a été enlevé par Hindley alors qu’il se rendait chez sa grand-mère.

Le couple a conduit Bennett au désormais tristement célèbre Saddleworth Moor.

Brady a enlevé l’écolier puis est retourné vers son complice sans lui, portant une grande pelle qu’il avait utilisée pour enterrer le corps de Bennett.

Brady a dit à Hindley qu’il avait agressé sexuellement l’enfant de 12 ans, avant de l’assassiner et de l’enterrer quelque part dans la lande.

Bennett a disparu pendant 16 mois avant que la police ne soupçonne qu’il avait été victime de Brady et Hindley.

Parce que le corps de l’écolier n’avait pas été retrouvé, il n’y avait aucune preuve pour condamner Brady du crime.

Ce n’est que plus de 20 ans plus tard que Brady a avoué le meurtre de Bennett, avec une autre victime, âgée de 16 ans, Pauline Reade.

Bien qu’il ait avoué le meurtre de l’enfant de 12 ans, Brady a refusé de fournir des informations sur l’endroit où il l’avait enterré.

Cependant, la police a commencé à rechercher activement les restes de Bennett, après qu’un crâne ait été localisé sur les tristement célèbres landes.