VIV Graham était l’un des hommes les plus redoutés du nord-est de l’Angleterre.

Le criminel anglais s’est rapidement fait une réputation, mais celle-ci lui a finalement coûté la vie.

Qui était Vivi Graham ?

Vivian Graham, également connue sous le nom de Viv, était une criminelle anglaise.

Née en 1959 de Hazel et Eric “Jack” Graham, Viv Graham a grandi à Highfield, Rowlands Gill – un village à la périphérie de Gateshead.

Dans sa vie ultérieure, Graham a vécu à Walkerville, Newcastle upon Tyne avec sa fiancée Anna Connelly et ses cinq enfants d’une relation précédente.

Graham a agi comme un beau-père pour les enfants et, en retour, ils le considéraient comme leur père.

Tout au long de sa vie, Graham s’est essayé à plusieurs carrières, notamment la boxe amateur et la sécurité.

Il est devenu portier et a fini par travailler avec des hommes bien connus de Gateshead, Billy Robinson et Paddy Leonard.

Et il ne fallut pas longtemps avant qu’il dirige lui-même une petite armée de portiers, protégeant divers locaux agréés dans le centre de Newcastle, Byker et Wallsend.

Mais sa carrière légitime s’est rapidement transformée en une carrière criminelle, lorsque Graham est devenu une figure réputée du crime organisé dans la ville, impliqué dans l’extorsion et le racket.





Qu’est-il arrivé à Viv Graham ?

Le soir du Nouvel An 1993, Viv Graham a quitté un pub sur Wallsend High Street pour retourner à sa voiture qu’il avait garée dans une rue latérale.

Alors qu’il retournait à sa voiture, Graham a été pris en embuscade et abattu trois fois par un tireur non identifié.

Après avoir été laissé saigner à mort dans la rue, Graham a pu se traîner 30 mètres dans la rue pour obtenir de l’aide, où il a été retrouvé par un autre videur, Terry Scott.

Le célèbre patron de la sécurité a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital général de North Tyneside où il a reçu 30 pintes de sang dans le but de lui sauver la vie.

Mais lorsque sa fiancée Anna est arrivée à l’hôpital, les médecins lui ont dit qu’ils n’auraient rien pu faire de plus pour lui sauver la vie.

Viv Graham est décédée au North Tyneside General Hospital le 31 décembre 1993, à l’âge de 34 ans.

Le meurtre de Viv Graham a déclenché une énorme chasse à l’homme au cours de laquelle plus de 1 000 personnes ont été interrogées sur le meurtre, 500 maisons ont été visitées et des centaines de déclarations ont été recueillies.

La famille de Graham a également offert une récompense de 100 000 £ pour les informations menant à l’arrestation et à la condamnation des tueurs.

Mais malgré ces efforts, à ce jour, personne n’a jamais été traduit en justice et le meurtre reste l’un des crimes non résolus les plus notoires du Nord-Est.

On pense que la fusillade était une attaque de vengeance pour une agression antérieure non provoquée par Graham et un autre videur – qui a laissé la victime avec des blessures permanentes.

Cependant, cela n’a jamais été confirmé.

Pourquoi Viv Graham était-elle connue ?

Viv Graham était bien connu pour son rôle de criminel anglais qui se livrait à l’extorsion et au racket.

Il était également bien connu comme un «homme dur» avec une présence intimidante, qui est devenu l’un des hommes les plus redoutés du nord-est de l’Angleterre, se méritant une énorme réputation de violence.

Et sa réputation n’a fait qu’augmenter lorsque Graham a utilisé sa réputation violente pour attaquer plusieurs hardmen bien connus de Tyneside, y compris un portier rival.

En 1989, Graham a commencé à travailler avec un gang qui s’était vu refuser l’accès à la discothèque de Hobo à Newcastle, alors portier en chef.

Le portier pensait que le gang ne montrerait aucun respect aux autres fêtards et traiterait l’endroit comme s’il lui appartenait – refusant ainsi l’entrée des membres.

Incapable d’intimider le portier, le gang est ensuite retourné au club, accompagné de Viv Graham et de certains de ses associés.

Une bagarre a rapidement éclaté, Graham délivrant plusieurs coups de poing débilitants à la victime et jetant le portier de 17 pierres, alors âgé de 28 ans, dans la zone de réception de la discothèque.

Graham a ensuite été arrêté pour l’attaque et condamné – bien que la victime ait refusé de témoigner.

À la libération de Graham, il a décidé de rompre tous les liens avec ses anciens associés de gangs, et une dispute prolongée et amère s’est ensuivie avec divers adversaires travaillant contre Graham – entraînant finalement sa mort.