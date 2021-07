Qui était Vikram Batra et pourquoi les gens le célèbrent-ils sur Kargil Vijay Diwas ?

C’est Kargil Vijay Diwas et les hommages affluent pour le capitaine Vikram Batra, le cœur courageux qui a sacrifié sa vie en menant l’une des opérations les plus difficiles de l’armée indienne lors de la guerre de Kargil en 1999. La sortie de la bande-annonce du film ‘Shershaah’, basée sur la vie du martyr de Kargil, a également une fois de plus mis en lumière la valeur du héros de guerre. Twitter est impressionné par la façon dont l’acteur principal, Sidharth Malhotra, a joué le défunt soldat indien.

Le capitaine Vikram Batra a été sélectionné pour rejoindre l’Académie militaire indienne, Dehradun dans la compagnie Jessore du bataillon Manekshaw en 1996, et a été commissionné dans 13 fusils JAK. Il a ensuite été promu au grade de capitaine pendant la guerre de Kargil de 1999.

Depuis les sous-secteurs de Drass et Batalik, la compagnie Delta du capitaine Vikram Batra a reçu l’ordre de reprendre l’un des pics les plus difficiles et les plus cruciaux, le pic 5140 le 19 juin.

Surnommé Sher Shah, il décide avec sa compagnie Delta d’attaquer l’ennemi par surprise par l’arrière. A 17 000 pieds d’altitude, le capitaine Batra et ses hommes envisagent d’approcher la colline par l’arrière, afin de surprendre ses ennemis.

Ils ont escaladé la falaise rocheuse, mais alors qu’ils approchaient du sommet, les défenseurs pakistanais les ont plaqués contre la falaise avec des tirs de mitrailleuses.

Dès qu’ils ont gravi la falaise et se sont approchés du sommet, les troupes pakistanaises les ont épinglés à l’embouchure de la falaise avec des tirs de mitrailleuses, mais les braves soldats indiens n’ont pas été découragés par cela et le capitaine Batra et cinq de ses hommes ont grimpé.

À lui seul, le capitaine Vikram Batra a tué trois soldats au corps à corps et bien qu’il ait été grièvement blessé au cours de l’échange ; il regroupa ses hommes et continua la mission.

Bien qu’il ait été grièvement blessé, il a inspiré son équipe à remplir sa mission. Le point 5140 a été capturé à 3h30 du matin le 20 juin 1999.

Il a reçu le prix de bravoure le plus élevé du pays, Param Vir Chakra à titre posthume pour son courage exceptionnel, sa détermination inébranlable, son leadership et son sacrifice suprême.

