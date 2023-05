Qui était Vaibhavi Upadhyaya, actrice Sarabhai vs Sarabhai décédée dans un accident de la route

L’actrice Vaibhavi Upadhyaya est décédée le 23 mai, laissant une onde de choc dans l’industrie. L’une de ses co-stars JD Majethia a confirmé la triste disparition de l’acteur sur Twitter. Les co-stars de l’actrice ont pleuré sa triste disparition et ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Comment Vaibhavi Upadhyaya est-il mort ?

Selon les rapports, l’actrice a eu un accident de voiture alors qu’elle voyageait avec son fiancé et le véhicule est devenu incontrôlable dans un virage serré et raide dans l’Himachal Pradesh. Le frère de l’actrice s’est précipité sur le lieu de l’accident pour réclamer le corps et la dépouille mortelle de l’actrice sera amenée aujourd’hui à 11 heures à Mumbai.





À propos de Vaibhavi Upadhyaya



Vaibhavi Upadhyaya, 32 ans, est originaire de Mumbai. En regardant les publications de l’actrice sur les réseaux sociaux, il est évident que l’actrice partageait un lien fort avec sa mère et d’autres membres de sa famille élargie. Bien qu’elle ne soit pas très active sur les réseaux sociaux, l’actrice bénéficie d’un énorme nombre de fans et compte 71,3 000 abonnés sur Instagram. L’actrice a un frère aîné Ankit Upadhyaya.

Vaibhavi Upadhyaya est populairement connue pour son rôle de Jasmine dans la populaire émission de télévision Sarabhai vs Sarabhai qui mettait également en vedette Rupali Ganguli, Ratna Pathak Shah, Sumeet Raghavan et Satish Shah, entre autres. Elle a également été présentée dans l’émission télévisée Kya Qusoor Hai Amala Ka.

Outre les émissions de télévision, l’actrice a également fait partie de films de Bollywood comme City Lights avec Rajkummar Rao, Chhapaak avec Deepika Padukone et Timir. En dehors de cela, elle a également été vue dans la série Web Please Find Attached qui est diffusée sur Amazon Mini TV et met également en vedette Ayush Mehra et Barkha Singh.

