Qui était Tony Tucker ? | Le soleil

TONY Tucker était un membre des garçons d’Essex qui a été retrouvé abattu dans le meurtre de Rettendon.

Apprenez-en plus sur la vie criminelle de Tony Tucker.

Tony Tucker (au centre) était membre des Essex Boys Crédit : Nouvelles et images d’entreprise

Qui était Tony Tucker ?

Tony Tucker était à la tête d’une entreprise de sécurité qui assurait la sécurité des boîtes de nuit de l’Essex.

Il était également l’agent de sécurité de l’ancien champion des super-moyens Nigel Benn.

En tant que membre du gang, il a fait entrer de la drogue dans les clubs d’Essex dans les années 1980 et 1990, faisant régner la terreur.

Il s’est spécialisé dans les passages à tabac punitifs et a fréquemment utilisé la torture comme moyen de mettre les gens au pas.

Le gangster était finalement responsable de la fourniture de la pilule d’ecstasy qui a conduit à la mort choquante de Leah Betts, 18 ans, en novembre 1995.

Qui étaient les Essex Boys ?

Les Essex Boys étaient un gang qui opérait dans les années 1980 et 1990.

Ils étaient principalement impliqués dans des transactions de drogue et étaient considérés comme des acteurs majeurs du commerce de l’ecstasy qui alimentait la scène rave britannique en plein essor.

Le gang est finalement devenu l’un des plus notoires de l’histoire britannique et a déclenché un certain nombre de films, dont Essex Boys – avec Sean Bean.

Comment Tony Tucker est-il mort ?

Tony Tucker, 38 ans, a été retrouvé abattu dans un Range Rover sur une piste agricole isolée à Rettendon le matin du 7 décembre 1995, aux côtés de Pat Tate, 37 ans, et Craig Rolfe, 26 ans.

Tous les trois ont été “explosés” par un fusil de chasse à bout portant, couchés couverts de sang et effondrés dans le véhicule jusqu’à ce qu’ils soient découverts par deux agriculteurs locaux le lendemain matin.

Les victimes étaient toutes des membres connus des Essex Boys, et de nombreuses théories se sont formées sur la façon dont elles ont été abattues huit fois.

Michael Steele et Jack Wholmes sont ceux qui ont été reconnus coupables des meurtres après que Darren Nicholls – qui était le conducteur de la fuite – ait témoigné contre les deux.

On pense que le meurtre s’est produit à la suite d’un conflit concernant l’argent d’un vol à main armée.

C’était après que les déclarations du criminel Billy Jasper aient été examinées, affirmant qu’il était le véritable conducteur de l’escapade et que la blanchisseuse d’argent de Brink’s Mat, Patsy “Bolt Eyes” Clark, était celle qui voulait leur mort.

Met Police DCI Dave McKelvey a déclaré, comme le rapporte The Express: “Ils avaient le nom d’un criminel majeur, qui serait derrière les meurtres, le tireur, un motif crédible et des renseignements liant Tucker et l’argent du vol.

“Ils avaient également le récit d’un homme prétendant être le conducteur de la fuite, mais ont choisi de rejeter ce qu’il a dit parce que cela ne correspondait pas à leur théorie sur Wholmes et Steele.”