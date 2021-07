Qui était Tom O’Connor et quelle était la cause de sa mort ?

TOM O’Connor est décédé à l’âge de 81 ans après des années de problèmes de santé qui se détériorent.

Le comédien était surtout connu pour avoir animé certaines des émissions les plus appréciées de Grande-Bretagne dans les années 1970 et 1980. Voici tout ce que vous devez savoir.

Tom O’Connor a commencé sa carrière comme humoriste à Liverpool Crédit : Rex

Qui était Tom O’Connor ?

Tom O’Connor était un comédien, présentateur de télévision et acteur, qui était surtout connu pour présenter des émissions telles que Gambit et Name That Tune.

O’Connor est né à Bootle, Lancs en 1939 avant de déménager à Twickenham, dans l’ouest de Londres, pour l’université.

Il travaillait comme professeur de mathématiques et de musique à l’école Sainte Jeanne d’Arc de Bootle et apparaissait le soir comme comédien dans des clubs d’hommes ouvriers.

Sa grande percée à la télévision est survenue lorsqu’il est apparu dans The Comedians, qui a donné une plate-forme aux comédiens stand-up travaillant dans le circuit des clubs.

O’Connor est devenu l’un des visages les plus populaires de la télévision britannique dans les années 1970 et 80, organisant des émissions emblématiques dont Name that Tune, mercredi à 8h, le Tom O’Connor Show, Gambit et Crosswits entre autres.

Le Tom O’Connor Road Show s’est déroulé à l’heure du déjeuner et a enregistré un pic d’audience de 12 millions de téléspectateurs quotidiens.

O’Connor a fait ses débuts d’acteur en 2000 dans le rôle du père Tom – un prêtre catholique – dans la série de la BBC Doctors.

Au cours de sa carrière, il est également apparu régulièrement sur Countdown, remportant un prix en 2006 pour son apparition cent fois dans l’émission Channel 4,

Il a également remporté le prix Celebrity Come Dine With Me en mars 2010, avant de faire sa dernière apparition à la télévision aux côtés de sa belle-fille en 2011.

Il est devenu un nom familier dans les années 1970 et 1980 – photographié ici en train d’animer l’émission télévisée Crosswits Crédit : Rex

Quelle était la valeur nette de Tom O’Connor ?

La carrière de Tom dans le showbiz a duré plus de 40 ans alors qu’il a accumulé une énorme fortune au cours de sa vie.

Bien qu’il ne soit pas clair combien Tom gagnait chaque année pendant ses jours de présentation, on pense qu’il avait une valeur nette de 1 million à 5 millions de dollars, selon différents sites de célébrités.

Tom O’Connor était-il marié ?

Bien que l’on sache peu de choses sur la vie personnelle de Tom, il était connu pour être proche de sa femme Patricia.

Le couple a eu 4 enfants ensemble, dont Steve Finan O’Connor – mari de la star de l’athlétisme Denise Lewis.

Quelle était sa cause de décès ?

Tom Connor est décédé le 18 juillet 2021 après avoir vécu avec la maladie de Parkinson pendant plus d’une décennie.

Il a été diagnostiqué avec la maladie en 2007 et on pense que son état s’est aggravé au cours des deux dernières années.

Le comique est décédé à l’hôpital avec sa famille autour de lui, qui lui a par la suite rendu hommage en le qualifiant de « vrai gentleman ».