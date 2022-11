Qui était Tia Sharp, quand a-t-elle été assassinée par Stuart Hazell et qu’a dit son père Steven Carter à propos de sa mort ?

En 2012, le meurtre de Tia Sharp, 12 ans, a choqué la nation.

Le responsable de ce crime odieux était un homme qui était censé assurer sa sécurité et prendre soin d’elle – son nom était Stuart Hazell.

Le 3 août 2012, Tia Sharp, 12 ans, a été portée disparue du domicile de sa grand-mère, Christine Bicknell.

Christine partageait la maison avec son partenaire Stuart Hazell, à New Addington, au sud de Londres.

Stuart Hazell a informé la police que Tia avait quitté la maison le 3 août 2012 pour se rendre à Croydon, pour acheter des chaussures au Whitgift Centre.

Quelques jours plus tard, l’oncle de Tia, David Sharp, a lancé un appel télévisé pour son retour en toute sécurité.

Stuart Hazell a ensuite accordé une interview à ITV News, niant avoir fait quoi que ce soit à la jeune fille et prié pour son retour en toute sécurité.

Le 10 août, la police s’est rendue au domicile de sa grand-mère et de son beau-père pour la quatrième fois.

C’était là, ils ont découvert le corps de Tia Sharp dans le grenier.

Le même soir, Hazell a été arrêtée, soupçonnée de meurtre.

En 2013, Hazell a plaidé non coupable des accusations, cependant, le 13 mai, alors que le procès était en cours, il a changé son plaidoyer de culpabilité.

Des rapports ont révélé que Hazell avait photographié le cadavre nu de la fillette de 12 ans avant de l’habiller en pyjama et de cacher son corps dans le grenier – puis a rejoint des centaines de personnes à la recherche de

le jeune disparu.

Le tueur a été condamné à 38 ans derrière les barreaux alors que la grand-mère de Tia, Christine Bicknell, aurait été vue en train de pleurer et d’étreindre un parent.

Hazell aura 75 ans avant d’être éligible à la libération conditionnelle.

Il purge actuellement sa peine à la prison HM de Wakefield, dans le West Yorkshire.

Le père de Tia, Steven Carter, qui s’est séparé de sa mère Natalie, avant la naissance de leur fille, a parlé du moment où on lui a dit que les restes de sa fille avaient été retrouvés.

Il a dit: ” Je ne voulais pas le croire, je ne voulais pas croire que c’était Tia, mais au fond de vous, vous savez que c’est Tia parce qu’il n’y avait personne d’autre qui était porté disparu.

« Sinon, pourquoi y aurait-il un corps dans ce loft ?

Steven a également exprimé la colère qu’il a ressentie lorsqu’il a vu Hazell sur le banc des accusés pour le meurtre de Tia.

Il a déclaré: «Je voulais qu’il me regarde pour qu’il puisse voir la colère sur mon visage et la douleur qu’il a causée à moi et à ma famille et à ce qu’il a fait à Tia et à la douleur et à la souffrance qu’il a dû lui faire subir.