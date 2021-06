Qui était « Tank Man » et que lui est-il arrivé ?

EN juin 1989, un manifestant se tenait devant une rangée de chars lors du massacre de la place Tienanmen.

L’image du « Tank Man » est rapidement devenue un puissant symbole à la fois des événements sanglants du 4 juin 1989 et de la résistance non violente. Voici ce que vous devez savoir.

La photo de Tank Man est devenue le symbole de l’esprit des manifestants Crédit : AP

Qui était « Tank Man » ?

Après le massacre, l’image d’un homme portant un sac bloquant le passage d’un char est devenue l’image déterminante du mouvement démocratique en Chine.

Il est devenu connu sous le nom de « Tank Man », ou de « Protester inconnu » ou de rebelle inconnu ».

Alors que le char de tête manœuvrait pour passer à côté de l’homme, il a changé de position à plusieurs reprises afin d’obstruer la trajectoire du char autour de lui.

L’incident a été filmé et diffusé en contrebande à un public mondial. Au niveau international, il est considéré comme l’une des images les plus emblématiques de tous les temps.

À l’intérieur de la Chine, l’image et les événements qui l’ont précédée sont soumis à une forte censure d’État, et par conséquent, ils sont oubliés.

Qu’est-il arrivé au « Tank Man » ?

Un certain nombre de théories ont circulé sur ce qui est arrivé à l’homme non identifié.

Le Sunday Express aurait cité les associés connus de l’homme à l’époque disant qu’ils craignaient qu’il n’ait été mis à mort.

Cependant, le secrétaire général de l’époque, Jiang Zemin, a nié avoir eu connaissance de son arrestation ou même de son nom.

Il est toujours vivant :

Selon certaines informations, la journaliste de télévision américaine Barbara Walters a confronté Jiang un an après l’incident avec une photo de Tank Man et la question : « Avez-vous une idée de ce qui est arrivé à ce jeune homme ? Un Jiang énervé aurait souligné que Tank Man n’avait pas été exécuté par le gouvernement ou écrasé. Il a dit : « Je pense qu’il n’a jamais été tué ».

D’autres affirment que la police n’a jamais été en mesure de localiser l’homme après qu’il ait été éloigné de la foule et ramené dans les chars. Un responsable du gouvernement aurait déclaré : « Nous ne pouvons pas le trouver. Nous avons obtenu son nom de journalistes. Nous avons vérifié dans les ordinateurs mais nous ne pouvons pas le trouver parmi les morts ou parmi les détenus.

Il a fui la Chine continentale :

Un rapport citait un professeur de Hong Kong qui affirmait que Tank Man était un archéologue venu à Pékin pour se joindre aux manifestations. Le professeur a affirmé qu’il s’était enfui à Taïwan et qu’il était employé par le Musée national du Palais – bien que le musée aurait nié cette information.

Il a été exécuté:

Bruce Herschensohn, ancien assistant spécial adjoint de l’ancien président américain Richard Nixon, a déclaré au President Club en 1999 que Tank Man avait été exécuté 14 jours plus tard.

D’autres affirment qu’il a ensuite été mis à mort par un peloton d’exécution quelques mois après les manifestations.

On ne sait pas ce qui est arrivé au « Tank Man » non identifié Crédit : Getty – Contributeur

Qu’est-ce que le massacre de la place Tiananmen ?

Environ un million de personnes se sont rassemblées sur la place de Pékin lors de manifestations dirigées par des étudiants en juin 1989.

Les chars ont commencé à se positionner tard le 3 juin et les troupes ont ouvert le feu, tuant et blessant de nombreuses personnes non armées à l’intérieur et autour de la place.

On estime généralement que des milliers de personnes sont mortes et que 10 000 ont été arrêtées pour leur participation aux manifestations, et plusieurs dizaines d’entre elles ont été exécutées.

Le rassemblement a attiré 1,2 million de personnes mais le gouvernement chinois était déterminé à rester au pouvoir.

Le survivant du massacre de Tiananmen, Dong Shengkun, a raconté à CNN ce qu’il avait vu cette nuit-là.

« J’ai vu quelques étudiants essayer d’escalader la clôture et d’évacuer la place, et un char est allé directement là-bas et les a écrasés à mort », a-t-il déclaré.

Un autre survivant, Zhang Maoshang, a déclaré qu’il refusait de dire à ses deux jeunes filles des choses sur Tiananmen « qui ne peuvent que leur apporter des ennuis ».

« La société dans laquelle nous vivons n’est pas suffisamment ouverte ou sûre, et je veux qu’ils puissent grandir sans peur ni inquiétude », a-t-il déclaré.

Des milliers de personnes auraient été tuées lors de la manifestation à Pékin Crédit : AFP

Sur quoi portaient les protestations ?

Les événements qui ont conduit au massacre ont commencé en avril lorsque le leader communiste populaire pro-réforme Hu Yaobang est décédé.

Des milliers d’étudiants en deuil ont défilé sur la place Tiananmen, appelant à un gouvernement plus démocratique.

Le mouvement s’appelait le ’89 Democracy Movement.

Puis, en mai, certains ont commencé une grève de la faim et leur nombre a augmenté, captant l’attention du monde tandis que le communisme commençait à s’effondrer ailleurs.

Un rassemblement a attiré 1,2 million de personnes, mais le gouvernement chinois était déterminé à rester au pouvoir.

Les manifestations avaient appelé à un gouvernement plus démocratique Crédit : AP

Qu’en a dit le gouvernement chinois ?

Le gouvernement chinois a défendu la répression brutale contre les manifestants pro-démocratie sur la place Tiananmen au cours de laquelle des milliers de personnes sont mortes en tant que « corriger la politique ».

Leur ministre de la Défense, Wei Fenghe, a déclaré que la décision d’envoyer des troupes sur la place centrale de Pékin aux premières heures du 4 juin 1989 « a été décisive pour arrêter les turbulences ».

malgré la condamnation mondiale du massacre, Wei a justifié la répression brutale, dans ce qui était une rare mention officielle des événements.

« Comment pouvons-nous dire que la Chine n’a pas géré cet incident de Tiananmen de manière appropriée ? », a déclaré Wei.

« Il y a une conclusion de cet incident, cet incident était une turbulence politique et le gouvernement central a pris des mesures pour arrêter les turbulences, ce qui est une politique correcte. »

Wei a été interrogé sur Tiananmen après avoir prononcé un discours à Singapour.

Il a fait écho à la position officielle qui met l’accent sur le développement rapide de la Chine et l’élévation du niveau de vie des citoyens ordinaires dans les années qui ont suivi le massacre.

« Les 30 dernières années ont prouvé que la Chine a subi des changements majeurs », a-t-il déclaré.

En raison de l’action du gouvernement à l’époque, « la Chine a connu la stabilité et le développement ».

Depuis le massacre, la Chine a cherché à éviter toute discussion sur ce qui s’est passé.