Qui était Susan Atkins et a-t-elle été libérée sur parole ?

SUSAN Atkins était connue pour être un membre de la « famille » de Charles Manson.

Au cours de deux nuits d’août 1969, à Los Angeles, Manson a ordonné à un certain nombre de ses partisans, dont Susan Atkins, de tuer sept personnes.

Susan Atkins faisait partie d’un groupe de fugueurs et de naufragés que Manson a rassemblés, connus sous le nom de famille Manson. Crédit : AP

Qui était Susan Atkins ?

Susan Atkins, née le 7 mai 1948, était une meurtrière condamnée.

Dans les années 1960, elle faisait partie d’un groupe de fugueurs et de naufragés que Manson a assemblé, connu sous le nom de famille Manson.

À l’été 1969, il a ordonné à ses partisans, pour la plupart jeunes et féminins, d’assassiner sept personnes dans ce que les procureurs ont déclaré faire partie d’un plan visant à inciter à une guerre raciale.

Manson aurait eu l’intention d’encadrer les meurtres des Black Panthers.

Le 8 août 1969, Manson a ordonné à Atkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel et Charles « Tex » Watson – à l’adresse de Beverly Hills de l’actrice de cinéma Sharon Tate.

Manson y envoya quatre de ses disciples avec pour instruction de tuer tout le monde dans la maison.

En plus de Tate, qui était mariée au réalisateur Roman Polanski et enceinte de huit mois, les partisans de Manson ont assassiné quatre autres personnes dans la propriété.

Le directeur du supermarché Leno LaBianc et sa femme Rosemary ont également été tués par le gang meurtrier, qui comprenait Leslie Van Houten et Steve « Clem » Grogan – chez eux la nuit suivante.

Le chef de la secte et ses partisans ont également tué deux autres personnes – le musicien Gary Hinman et le cascadeur hollywoodien Donald « Shorty » Shea – lors d’attaques distinctes et sans rapport.

Atkins a été condamnée pour sa participation à huit de ces meurtres.

Atkins, ainsi que Manson et ses autres complices ont tous été reconnus coupables des meurtres, à l’exception de Kasabian qui a témoigné contre eux et n’a joué aucun rôle direct dans les meurtres.

Manson, Susan Atkins, Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel et Tex Watson ont tous été reconnus coupables et condamnés à perpétuité.

Atkins et ses coaccusés ont été initialement condamnés à mort, mais leurs peines ont été réduites à la prison à vie lorsque la peine capitale a été brièvement interdite par la Cour suprême des États-Unis dans les années 1970.

Entre 1976 et 2009, Atkins s’est vu refuser la libération conditionnelle 13 fois au total.

Qui était le mari de Susan Atkins ?

Atkins s’est marié deux fois en prison.

Son premier mariage était avec Donald Lee Laisure en 1981.

Après avoir divorcé de Laisure, Atkins a épousé James W. Whitehouse, diplômé de la Harvard Law School, en 1987.

Il a représenté Atkins lors de ses audiences de libération conditionnelle de 2000 et 2005 et a maintenu un site Web dédié à sa représentation légale.

Qu’est-ce que Susan Atkins a dit à Sharon Tate ?

Le complice de Manson, Watson, a affirmé que Sharon l’avait supplié de la laisser vivre assez longtemps pour avoir son fils.

Il a dit que ses derniers mots étaient : « Mère, mère » et ils ont gravé une croix dans son ventre.

Une ancienne compagne de cellule d’Atkin, Virginia Graham, a témoigné au procès.

Graham a révélé qu’Atkins avait répondu: « Écoute, salope, autant y faire face maintenant, tu vas mourir, et je ne ressens rien derrière ça. »

Susan Atkins est-elle toujours en vie ?

Susan Atkins est décédée en prison en 2009.

Elle avait 61 ans et souffrait d’un cancer du cerveau.

La mort d’Atkins est survenue moins d’un mois après qu’une commission des libérations conditionnelles a refusé sa dernière chance de liberté le 2 septembre 2009.