Steven Clark, 23 ans, a disparu il y a 28 ans à Saltburn le 28 décembre 1992, pour ne plus jamais être revu.

Ses parents âgés Doris, 81 ans et Charles Clark, 78 ans ont été accusés l’année dernière d’être les responsables de sa disparition, ils ont depuis blanchi leurs noms.

Les parents de Steven ont été accusés du meurtre de leur fils

Qui était Steven Clark?

Steven est né à Colchester, Essex en 1969 avant de déménager dans une ville près d’Édimbourg, en Écosse, alors qu’il avait environ deux ans.

Il a été impliqué dans un accident de la route dans une ville appelée Kirkliston dans lequel il a été grièvement blessé après avoir été heurté par un camion.

Il a brièvement fait ses études dans le Cambridgeshire avant de déménager en Afrique du Sud au début des années 1980 où il est allé à la Muriel Brand School près de Johannesburg.

Steven a passé une décennie en Afrique du Sud avant de décider de retourner au Royaume-Uni, de s’installer à Guildford, dans le Surrey, avant de déménager à Marske à l’été 1991.

Steven avait 23 ans au moment de sa disparition

Quand Steven Clark a-t-il disparu?

Steven a disparu alors que lui et sa mère se promenaient à Saltburn peu après Noël en 1992, lorsque l’homme de 23 ans a décidé d’aller aux toilettes publiques – pour ne jamais revenir.

Doris a choisi d’utiliser la salle de bain des femmes en même temps que son fils utilisait les toilettes des hommes. Elle a rappelé l’incident sur ITV This Morning, où elle est apparue aux côtés de son mari avant le nouveau documentaire d’ITV «Accusé de tuer notre fils», diffusé le jeudi 22 avril.

Doris a déclaré: « Je suis sorti et je me suis levé et les gens m’ont demandé pourquoi je ne suis pas entré. Il aurait été horrifié, il avait 23 ans, pas un enfant. »

Sa mère est ensuite rentrée chez elle sans que Steven ait alerté son père et son mari Charles, qui regardait un match de football au moment de la disparition.

Il est immédiatement revenu et a commencé à fouiller la plage située à proximité de leur maison. « J’ai amené ma voiture à Saltburn, je suis allé partout en hurlant », a-t-il expliqué. « 28 ans, nous n’avons jamais entendu un mot. »

Le détective Mark Williams-Thomas a décrit l’affaire comme la plus bizarre sur laquelle il ait jamais travaillé

Quelqu’un a-t-il été accusé de la disparition de Steven Clark?

En 2020, les parents de Steven ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir assassiné leur fils, et ont été libérés sous caution après un examen de l’affaire à froid.

À la suite d’une enquête de 17 semaines, ils ont été innocentés de toutes les accusations en février 2021.

Doris reste catégorique sur le fait que la police n’a pas révélé de motif pour le raisonnement derrière leurs soupçons sur le couple, affirmant: « Je ne pense pas qu’ils aient vraiment dit quoi que ce soit sur un mobile, il n’y avait rien de dit comme ça. »

Elle a également évoqué le moment où le couple a découvert qu’il faisait face à des allégations aussi graves de la part de la police, expliquant: «Quand ils ont sonné à la porte, il n’est que 8 heures du matin, ils sont venus sans aucun avertissement.

«Encore une fois, on nous a avertis et on nous a dit que nous étions arrêtés pour le meurtre de Steven Clark. Je pense que j’ai éclaté de rire parce que je ne pouvais pas y croire.

Charles a ajouté: « C’était choquant cette fois-là, nous avions passé 28 ans à essayer d’impliquer la police et ils ne l’ont presque jamais fait. Chaque année, ils apparaissaient et demandaient «où est Steven» ».

L’affaire a été décrite comme l’une des plus « bizarres » sur lesquelles il ait jamais travaillé, selon l’ancien détective de police Mark Williams-Thomas.

Il a poursuivi: «Ils sont arrêtés parce qu’ils sont soupçonnés du meurtre de leur fils, ils ont été interrogés deux fois et libérés sous caution, quand j’ai commencé, je les ai traités comme des suspects.

«Je leur ai parfois donné du fil à retordre, j’avais des questions très recherchées pour obtenir des réponses.

«Au bout de 17 semaines, ils ont été débarrassés de toute implication, ‘ce que nous voyons dans le programme, nous révélons toutes les preuves que la police a eues, en ce qui concerne Charles et Doris et les gens peuvent se décider pour savoir comment cette preuve est forte. «