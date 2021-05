Qui était Stéphanie Dubois et comment est-elle morte?

Un mannequin britannique est décédé quelques jours après avoir reçu le vaccin Oxford-AstraZeneca à Chypre, a déclaré un responsable de la santé.

Stéphanie Dubois, 39 ans, avait posté sur Facebook: «Je suis complètement épuisée, [have] aucune énergie et tout mon corps me fait mal avec des articulations douloureuses et faibles.

Facebook

Stephanie Dubois avait 39 ans

Qui était Stephanie Dubois?

Stephanie Dubois était une mannequin britannique qui vivait à Paphos, mais est décédée à l’hôpital général de Nicosie.

L’homme de 39 ans vivait à Tsada, Paphos depuis cinq mois, selon le Courrier de Chypre.

Stephanie, décédée le samedi 22 mai 2021, espérait voyager avec un ami en Australie après que les restrictions de Covid se soient atténuées pour «faire un voyage de camping spectaculaire», a publié un ami «au cœur brisé» sur Facebook.

Son amie espérait un «rétablissement miracle» alors que Stéphanie était dans le coma après l’opération.

Des amis proches et des collègues ont partagé de nombreux hommages sur les médias sociaux à Stéphanie, la saluant comme «super-talentueuse» et «un modèle professionnel fantastique».

Jon Miller a dit qu’il avait «le cœur brisé» après le décès de «mon cher ami». À tous… dans l’art créatif, non seulement nous la connaissions comme perfectionniste, mais elle a apporté tant de joie à notre travail.

«Stéphanie adorait ce qu’elle faisait en tant que mannequin, et cela se reflétait dans son travail. Elle a rendu nos vies plus brillantes.

Alastair Currill Photography a déclaré que les gens étaient «sous le choc» de sa mort.

La firme a déclaré: «L’industrie de la photographie a perdu un grand modèle, un ami et un collègue créatif. Retiré bien trop tôt. »

Paul Cooley a déclaré sur Facebook que la communauté de mannequins avait «perdu un modèle fantastique et une bonne âme.

«Elle était une personne charmante à connaître et avait un grand cœur. RIP Stephanie, vous nous manquerez. »

Facebook

La mort du mannequin professionnel a choqué de nombreux acteurs de l'industrie créative

Quelle était sa cause de décès?

Stephanie aurait développé un caillot sanguin «très rare» et serait décédée quelques jours après avoir reçu le vaccin Oxford-AstraZeneca à Chypre.

Elle a souffert d’un grave épisode thrombotique après avoir reçu le vaccin dans la ville de Paphos, a déclaré un responsable de la santé.

Le modèle a reçu une première dose de vaccination le 6 mai.

Elle a ensuite posté sur Facebook: «J’ai donc eu la vaccination aujourd’hui! Je déteste les aiguilles, aujourd’hui ne faisait pas exception. . . Et maintenant je me sens horrible. . . pizza et lit pour moi.

Quelques jours plus tard, Stéphanie a écrit: «Je me suis réveillée en me sentant bien et en une heure, j’ai eu des tremblements de tout le corps, toutes mes articulations se sont grippées et j’avais du mal à respirer et j’avais froid jusqu’aux os avec un mal de tête persistant et des étourdissements.

«Maman et papa sont venus m’occuper de moi et m’ont emmené passer un test Covid, qui, heureusement, était négatif. . . mais cela n’explique toujours pas quel est le problème. Peut-être ai-je une réaction prolongée à mon jab Covid la semaine dernière.

Facebook

Stéphanie a été transportée à l'hôpital

Le 14 mai, Stéphanie a été transportée à l’hôpital avec des problèmes respiratoires.

Remerciant tout le monde pour leurs «bons mots et leurs bons voeux», elle a également félicité ses «merveilleux clients qui ont été si compréhensifs».

Elle a ajouté sur Facebook le 14 mai: «J’ai eu ma prise de sang et il y a certainement quelque chose qui ne va pas car mon nombre de globules blancs est élevé, mais ils ne savent pas ce qui en est la cause.

«Peut-être que j’ai une réaction prolongée à mon jab Covid la semaine dernière, ou peut-être que ces effets ont affecté mon système immunitaire, et j’ai attrapé autre chose dans le processus.

«Je suis complètement vidé, sans énergie et tout mon corps me fait mal avec des articulations douloureuses et faibles… mais c’est mieux que ce matin.

«Ce matin m’a vraiment fait peur pour être honnête. J’ai effacé mon journal de la semaine et je prendrai ce temps pour me reposer et me remettre en forme.

«Merci à tous, adorables, xx.»

Facebook

Des amis ont rendu hommage au modèle populaire

Malheureusement, le 19 mai, elle était tombée dans le coma et «on ne s’attendait pas à ce qu’elle en sorte», selon Andrew Powers, un ami.

Les médias locaux ont rapporté qu’elle avait souffert d’une hémorragie cérébrale et qu’elle était décédée samedi après-midi.

Les responsables de la santé du principal hôpital d’État de Chypre dans la capitale, Nicosie, ont déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé sous-jacent.

Charalambos Charilaou, porte-parole des services de santé chypriotes, a déclaré que sa mort ferait l’objet d’une enquête de la part de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Quatre autres cas d’incidents de coagulation sanguine «légers» – dont trois survenus après un coup d’AstraZeneca et un après un coup de Pfizer – font également l’objet d’une enquête de la part de Chypre.

AFP

Le jab AstraZeneca a été réservé uniquement aux personnes âgées dans de nombreux pays

Quels sont les risques AstraZeneca?

Des effets secondaires peuvent survenir avec tous les médicaments, et les vaccins contre les coronavirus ne font pas exception à cette règle.

Des millions de personnes ont reçu un jab AstraZeneca en toute sécurité. Les experts disent que les risques sont largement compensés par les avantages du jab pour la plupart des gens.

En avril, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a confirmé que sept personnes étaient décédées de caillots sanguins inhabituels après avoir reçu le vaccin Oxford-AstraZeneca au Royaume-Uni.

Mais il n’était pas clair s’il s’agissait d’une coïncidence ou d’un effet secondaire du jab, a rapporté nouvelles de la BBC.

L’expert en santé publique, le professeur Linda Bauld, a déclaré: «Nous connaissons les rares caillots sanguins que nous pensons liés au vaccin Oxford-AstraZeneca.

«Mais il n’est pas toujours possible de dire que le vaccin l’a causé. Il peut y avoir d’autres facteurs contributifs.

«La grande majorité des effets secondaires des vaccins Covid sont très légers. Vous avez des cas graves, mais très rarement. »

Au 28 avril, la MHRA avait reçu 242 rapports de cas de coagulation sanguine chez des personnes qui avaient également de faibles taux de plaquettes au Royaume-Uni, suite à l’utilisation d’Oxford / AstraZeneca jab.

Cela signifie que la chance globale n’est que de 10 sur un million.

C’est une somme infime par rapport aux millions de personnes qui ont eu le coup.

Symptômes à surveiller

Les personnes qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca devraient demander de l’aide en cas de maux de tête sévères ou d’essoufflement, ont averti les experts.

Il y a six symptômes à surveiller entre quatre jours et quatre semaines après la vaccination:

un mal de tête sévère qui n’est pas soulagé par des analgésiques ou qui s’aggrave;

un mal de tête qui est pire lorsque vous vous allongez ou que vous vous penchez;

un mal de tête inhabituel pour vous et se manifestant par une vision trouble, une sensation de malaise ou une maladie, des problèmes d’élocution, une faiblesse, une somnolence ou des convulsions;

une éruption cutanée qui ressemble à de petites ecchymoses ou des saignements sous la peau;

essoufflement, douleur thoracique, gonflement des jambes ou douleur abdominale persistante.