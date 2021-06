Qui était Stacie Fang ?

SEULEMENT quatre victimes de l’effondrement du bâtiment Surfside ont été confirmées, laissant 159 disparus.

L’identité des victimes est encore inconnue à l’exception d’une femme nommée Stacie Fang.

Stacie Fang était l’une des quatre victimes identifiées lors de l’effondrement du bâtiment Surfside en Floride

Qui est Stacie Fang ?

Stacie Fang, 54 ans, est la première victime nommée de l’effondrement du bâtiment Surfside à Aventura, en Floride.

Le médecin légiste de Miami-Dade l’a identifiée le jeudi 24 juin 2021 comme faisant partie des quatre victimes connues qui sont décédées dans l’accident.

Fang avait été retirée des débris et emmenée à l’hôpital et centre médical Aventura, où elle est décédée plus tard, a rapporté le Miami Herald.

Sa cause de décès était due à des blessures contondantes causées par l’effondrement, a informé le bureau du médecin légiste NPR.

Selon le LinkedIn de Fang, elle était vice-présidente d’une entreprise qui organise un événement annuel pour les commerçants de détail.

Elle a étudié l’administration et la gestion des affaires à l’Université Pace à New York et a obtenu son diplôme en 1990.

Stacie Fang a-t-elle eu des enfants ?

Fang était la mère de Jonah Handler, 15 ans, qui a été secouru quelques heures après l’effondrement du bâtiment alors qu’il appelait à l’aide.

Selon WTVJ, Handler est un élève du lycée Monsignor Edward Pace à Miami Gardens.

Il est également membre de l’équipe de baseball universitaire junior de l’école.

Le témoin Nicholas Balboa a déclaré à la WFOR qu’il « pouvait entendre quelqu’un crier dans les débris ».

Le fils de Fang, Jonah Handler, a été retiré des décombres quelques heures après l’effondrement du bâtiment Crédit : Alamy

« Ce qu’il disait en fait, c’était : ‘Peux-tu voir ma main, peux-tu voir ma main ? Et je pouvais voir une petite main se lever, bouger ses doigts pour attirer notre attention », a déclaré Balboa.

« Nous étions là-bas, nous lui faisions savoir que nous étions là. Il a dit: » S’il vous plaît, ne me quittez pas, s’il vous plaît, ne me quittez pas. Nous ne le laisserions pas », a ajouté Balboa.

« Il avait l’air plutôt bien, comme très chanceux. Il avait un ange gardien à coup sûr. »

Qu’a dit la famille de Stacie Fang à propos de sa mort ?

Avant que Fang ne soit identifiée comme l’une des victimes de l’effondrement, sa sœur Vanessa Borges a déclaré au Washington Post qu’elle était arrivée à Surfside dans l’après-midi du jeudi 24 juin dans l’espoir de la retrouver.

« [Handler] a été sauvé, mais il n’a aucune idée de ce qui est arrivé à sa mère », a-t-elle déclaré à l’époque.

« Personne n’a la moindre idée de ce qui lui est arrivé. C’est comme si elle venait de disparaître. »

La cause du décès de Fang était due à des blessures contondantes causées par l’effondrement Crédit : Facebook

Après avoir été identifiés, la famille de Fang et Handler a envoyé une déclaration à WTVJ remerciant le public pour sa « compassion ».

La déclaration disait : « Il n’y a pas de mots pour décrire la perte tragique de notre bien-aimée Stacie.

« Les membres de la famille Fang and Handler tiennent à exprimer notre plus profonde gratitude pour l’élan de sympathie, de compassion et de soutien que nous avons reçu.

« Les nombreux mots d’encouragement et d’amour sincères ont été une source de force bien nécessaire pendant cette période dévastatrice.

« Au nom du fils de Stacie, Jonah, nous vous demandons maintenant de respecter notre vie privée pour pleurer et d’essayer de nous aider mutuellement à guérir. »