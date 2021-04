Le jour de la Saint-Georges 2021 est aujourd’hui, le 23 avril, un événement annuel qui célèbre le saint patron de l’Angleterre.

Mais que savez-vous réellement de Saint George et la célèbre légende du tueur de dragon est-elle vraie?

St George est peut-être le saint patron de l’Angleterre, mais il n’était pas vraiment anglais Crédit: PA: Press Association

Qui était Saint George et quand est-il né?

Saint George aurait probablement été un soldat quelque part dans l’Empire romain oriental, peut-être dans ce qui est aujourd’hui la Turquie.

Il est également le saint patron de l’Éthiopie, de la Géorgie et du Portugal, et de villes comme Fribourg, Moscou et Beyrouth.

Saint George est né entre 256 et 285 après JC et il est décédé le 23 avril 303.

Comme sa date de naissance exacte n’a jamais été déterminée, on ne sait pas quel âge le saint avait quand il est mort.

Pourquoi est-il le saint patron de l’Angleterre?

Bien qu’il n’ait probablement jamais visité le pays, les histoires de son courage et de sa bravoure ont réussi à revenir à ceux qui vivaient en Angleterre.

Selon l’historien Ian Mortimer, un saint patron d’un pays n’avait pas à y naître.

Ils devaient simplement partager les caractéristiques que le royaume voulait montrer au reste du monde.

Le roi Édouard III en fit le saint patron de l’Angleterre lorsqu’il créa l’Ordre de la Jarretière en son nom en 1350.

En Angleterre, la Saint-Georges est célébrée le 23 avril.

En Angleterre, la Saint-Georges est célébrée le 23 avril Crédits: Corbis – Getty

Qu’est-ce qui est vrai de la célèbre légende de St George et du dragon?

L’histoire a peut-être commencé simplement comme un moyen de symboliser le triomphe du bien sur le mal.

Mais, l’histoire bien connue se résume principalement à la Légende dorée – une collection populaire de vies de saints écrite au 13ème siècle.

Selon une version de l’histoire, une ville de Libye avait un petit lac habité par un dragon infecté par la peste.

Beaucoup de citadins étaient tués par le dragon alors ils ont commencé à le nourrir deux moutons par jour pour l’apaiser.

Lorsque la ville était à court de moutons, la légende raconte que le roi a mis au point un système de loterie pour nourrir les enfants du dragon affamés.

Mais, un jour, sa propre fille a été choisie et alors qu’elle était conduite vers le lac Saint George, elle est passée par là.

L’histoire raconte que George a proposé de tuer le dragon, mais seulement si les gens se convertissaient au christianisme.

Ils l’ont fait, et le roi a construit plus tard une église où le dragon a été tué.

Cependant, la célèbre histoire n’est qu’un mythe.