L’artiste pop expérimentale et productrice Sophie Xeon, connue dans le monde sous le nom de SOPHIE, est décédée dans un « terrible accident » samedi matin à 34 ans, selon un communiqué du label du musicien Transgressive.

« Tragiquement, notre belle Sophie est décédée ce matin après un terrible accident. Fidèle à sa spiritualité, elle était montée pour regarder la pleine lune et a glissé et est tombé », lit-on dans le communiqué publié sur Twitter.

SOPHIE est décédée chez elle à Athènes, la capitale grecque, à 4 heures du matin, a déclaré le publiciste de l’artiste dans un communiqué. Il a ajouté que le producteur était «un pionnier d’un nouveau son, l’un des artistes les plus influents de la dernière décennie. Non seulement pour une production et une créativité ingénieuses, mais aussi pour le message et la visibilité qui ont été obtenus. Une icône de la libération. »

Et Sophie était ça. Et beaucoup plus.

Née à Glasgow, en Écosse, Sophie a développé un goût pour la musique assez tôt dans sa jeune vie, grâce à son père qui lui faisait écouter des cassettes de musique électronique dans leur voiture. Dotée d’un clavier le jour de son neuvième ou dixième anniversaire, Sophie a alors commencé à créer de la musique et même pendant un moment a voulu quitter l’école pour se concentrer sur le développement de la musique. En grandissant, elle restait souvent dans sa chambre pendant des heures à essayer de développer des albums et cela lui donnait même une chance de DJing mariages et événements dans sa localité.

Elle a fait son entrée sur la scène musicale à l’âge adulte lorsqu’elle a commencé à produire et à travailler avec un groupe appelé Motherland, où Sabine Gottfried, Matthew Lutz-Kinoy et Marcella Dvsi étaient ses camarades. Elle a maintenu une amitié avec Lutz-Kinoy et a produit plus de performances avec lui plus tard.

Sophie a sorti son premier single intitulé «Nothing More to Say» en 2013. Mais la chanson qui a changé la donne pour la chanteuse-productrice était «Bipp», qui a aidé à établir son style au début de sa carrière.

Son album de 2018 intitulé ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides’ lui a valu une nomination pour un Grammy du meilleur album dance / électronique. La nomination était très spéciale car Sophie est également entrée dans l’histoire en devenant l’une des premières artistes ouvertement transgenres à être nominée pour la catégorie, en plus d’être l’une des trois premières femmes ouvertement transgenres à être nominée pour le prestigieux prix.

Sophie a travaillé avec de grands artistes à son époque. Elle a collaboré avec Madonna et l’a aidée à écrire son single Bitch I’m Madonna en 2015. Parmi les autres artistes avec lesquels Sophie a travaillé, mentionnons Vince Staples, le duo indépendant Let’s Eat Grandma, les chanteurs Charli XCX et Kim Petras, Bibi Bourelly, entre autres.

La carrière de Sophie a été formidable et révolutionnaire, mais elle était également une force avec laquelle il fallait compter lorsqu’il s’agissait de changer l’identité de genre et de défendre les droits des trans. Vivant initialement dans l’obscurité, Sophie s’est révélée être une femme trans en 2017, lorsqu’elle a sorti un clip vidéo de « It’s Okay to Cry » où sa voix et ses photos ont été utilisées et elle est apparue nue.

Après sa sortie, Sophie avait souvent parlé d’être transgenre et avait évoqué les difficultés tout en essayant d’atteindre l’égalité des sexes à de nombreuses reprises. Dans un interview au magazine Paper, avait-elle dit, «Transness prend le contrôle pour mettre votre corps plus en ligne avec votre âme et votre esprit afin que les deux ne se battent pas l’un contre l’autre et ne luttent pas pour survivre.

Plusieurs artistes ont rendu hommage au musicien, dont l’auteur-compositeur-interprète britannique Sam Smith, qui a posté sur Twitter: « Des nouvelles déchirantes. Le monde a perdu un ange. Un véritable visionnaire et une icône de notre génération. »

L’artiste pop française Christine and the Queens a décrit SOPHIE comme «un producteur stellaire, un visionnaire, une référence».

Le DJ et producteur Erol Alkan a tweeté: « Quelle triste nouvelle d’apprendre le décès de Sophie. »

Les fans du monde entier se sont également noyés dans le deuil de la disparition prématurée et tragique du chanteur. Rendant hommage à la chanteuse décédée, ils l’ont qualifiée de pionnière d’un ensemble musical profondément différent qui a dynamisé le genre de la pop électronique.

