Les fans de K-drama du monde entier ont été stupéfaits et navrés le 25 janvier après l’annonce de la mort de l’actrice sud-coréenne Song Yoo-jung dans les médias.

Cassée sur Instagram par son agence Sublime Artist, la nouvelle a provoqué une vague de morosité chez les fans de K-drama, un groupe hétérogène composé de téléspectateurs du monde entier. Yoo-jung avait 26 ans.

[q]Qui était Song Yoo-jung?[/q]

[ans]Ayant fait ses débuts d’actrice en 2013 avec la sitcom Golden Rainbow, Yoo-jung était un visage populaire en Corée du Sud en raison de ses rôles dans le K-drama et de ses apparitions dans des vidéoclips. Sa dernière apparition à la télévision était à l’école KBS 2017, diffusée la même année. En 2018, Song a joué dans le clip du boys band iKON pour Goodbye Road. L’actrice a également été vue dans le drame Web de 2019 «Dear My Name».

Non seulement un acteur et un modèle, Yoo-jung était également intéressé par l’activisme et parlait souvent des droits des personnes handicapées. Elle était l’ambassadrice de «Warm Accompaniment», une organisation en Corée du Sud. [/ans]

[q]Quelle était la cause de la mort de Song Yoo-jung?[/q]

[ans]Le communiqué publié par l’agence de Yoo-jung Sublime Artist ne mentionne pas la cause du décès du jeune homme de 26 ans. La nouvelle, cependant, a alimenté la spéculation puisqu’elle fait suite à la mort par suicide de plusieurs artistes sud-coréens au cours des derniers mois. Les fans de la superstar de la K-pop Kim Jong-hyun ont été dévastés en décembre 2017 lorsque la star, mieux connue sous le nom de Jonghyun, s’est suicidée à l’âge de 27 ans. Le chanteur Sulli qui faisait autrefois partie du groupe populaire f (x), sa vie à la maison à l’âge de 25 ans en octobre 2019. L’incident a eu lieu après une cyberintimidation prétendument implacable visant la chanteuse après qu’elle ait fait partie d’une campagne pour le féminisme. À peine six semaines après la mort de Sulli, son collègue artiste K-pop Goo Hara, ancien membre du groupe de filles Kara, a été retrouvé mort à l’âge de 28 ans.La mort d’artistes sud-coréens s’est poursuivie en 2020 également lorsque l’actrice-mannequin Oh In-hye est décédé à l’âge de 36 ans et la K-pop Yohan qui était membre de TST a également respiré son dernier souffle.[/ans]

[q]Quelle a été la réaction à la mort de Song Yoo-jong?[/q]

[ans]La mélodie mélancolique et les paroles tristes sur un adieu de la chanson iKon 2018 dans laquelle Yoo-song est apparu frappent plus durement les fans de la jeune star à la lumière des récents développements. Les médias sociaux ont vu des effusions de condoléances et d’incrédulité de la part des fans et des adeptes de K-drama, beaucoup ont exprimé leur chagrin face à la perte du jeune artiste. La mort a également renouvelé l’attention sur les conditions et les pressions strictes exercées sur les acteurs, les célébrités et les artistes pop en Corée du Sud et sur les conséquences néfastes pour la santé physique et mentale des artistes ainsi que la vie sociale.

Bien que la cause de la mort de Yoo-jung soit restée anonyme, la mort d’une autre célébrité sud-coréenne à la suite d’une série de décès par suicide a une fois de plus suscité des inquiétudes quant au contrôle strict exercé par les sociétés de gestion coréennes sur le toilettage des artistes depuis leur plus jeune âge. .[/ans]