Qui était Shannon Soucie du NCIS et comment est-elle morte?

Un épisode récent du NCIS a commencé par un hommage à Shannon Soucie.

L’être aimé CBS la criminalité spectacle NCIS a récemment traité de la perte de l’un des siens, Shannon Soucie.

Qui était Shannon Soucie du NCIS?

Soucie était membre du département maquillage et coiffure de salons comme NCIS et CSI.

Soucie a commencé avec NCIS lors de la troisième saison de l’émission, en 2005.

Elle est restée avec la série pendant plus de 15 saisons avant son décès le 19 avril 2021.

Décédant à l’âge de 55 ans, Soucie était un pilier de l’industrie de longue date, travaillant pendant environ une décennie avant de se joindre au NCIS.

Avant de devenir un habitué du NCIS, Soucie a travaillé sur des films tels que Primary Colors, Man in the Moon et The Last Samurai.

Soucie a d’abord été membre de la Guilde des maquilleurs et coiffeurs en 1996.

Dans la nécrologie de la guilde pour Soucie, ils déclarent: «Que ce soit pour des directeurs, des joueurs de soutien ou des interprètes de fond, elle a apporté une éthique de travail calme et efficace à son métier, faisant d’elle une joueuse d’équipe précieuse.

Dans cette nécrologie, il est également indiqué que Soucie était une joueuse passionnée de softball pendant son temps libre et était également une grande fan de baseball.

Comment Shannon Soucie est-elle morte?

Il n’y a pas eu de nouvelles publiées pour le moment sur la nature du décès de Soucie et sur les causes qui en découlent.

En hommage à NCIS, la chef du département de coiffure du NCIS, Carla Dean a déclaré que Soucie était «toujours heureuse et souriante, voulant que tout le monde soit bien», et qu’elle «était la meilleure coiffeuse».

La profession de Soucie a également fonctionné dans la famille, avec son père Jerry Soucie travaillant dans le maquillage à la télévision et au cinéma avant son décès en 1989.

Carte hommage du NCIS lue, « » à la mémoire de notre amie et collègue Shannon Soucie. Tu vas nous manquer. »

Le NCIS est connu pour être une communauté très soudée, le producteur de NCIS Frank Cardea s’extasiant sur l’environnement lors d’une table ronde CBS en 2019.

« On se sent comme une famille, à la fois devant et hors caméra. Je pense que ça se passe. Vous vous sentez à l’aise avec ces gens, et vous savez que ces gens s’aiment. »

