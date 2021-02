Le célèbre visage derrière Sausage sur The Masked Singer était considéré comme le secret gardé par les wursts du Royaume-Uni.

Mais les fans ont été choqués lorsque Sausage a été dévoilé comme personne d’autre que le chanteur Joss Stone.

Qui était Sausage sur The Masked Singer UK?

Les gens devenaient ennuyés en essayant de deviner la personne jouant le rôle de Sausage sur The Masked Singer.

Lors de leur première apparition, Sausage a dit qu’ils ressemblaient à un garçon manqué mais qu’ils étaient vraiment une « fille girly » et qu’ils avaient un « lien fort avec la plage et la côte ».

Ils ont également admis qu’ils aimaient rire et que « les performances sont une sorte d’équilibre ».

Les juges Rita Ora, Jonathan Ross, Mo Gilligan et Davina McCall ont été déconcertés par les indices devinant Meghan Trainor, Maya Jama, Billie Piper, Ella Henderson, Stacey Solomon et même l’ancienne députée Edwina Curry.

Sausage a ensuite laissé tomber un indice sur son nom en chantant Been Around The World de Lisa Stansfield.

Dans la demi-finale, Sausage a accessoirisé son apparence avec une longue queue de cheval blonde et a donné des indices qu’elle était une fille drôle et qu’elle était « une fois au menu pour une princesse ».

Elle a laissé tomber d’autres indices royaux avec des références à aimer «se défaire» et elle «a attrapé un roi».

Les juges étaient toujours avec Stacey Solomon ainsi que Ellie Goulding, Sheridan Smith, Pixie Lott, Leona Lewis et Kéllé Bryan.

Cependant, Sausage a été démasqué sous le nom de Joss Stone, qui a été couronné vainqueur de la série 2021.

Quelles étaient les théories des fans?

Joe Swash avait donné une épaule froide à son fiancé après avoir vu le chanteur mystère interpréter I Will Survive de Gloria Gaynor.

Dans la cuisine de leur maison d’Essex avec Joe en arrière-plan, Stacey a profité de ses histoires Instagram pour exposer son incrédulité.

Elle a dit: « J’ai juste besoin de prendre un moment pour comprendre qu’il ne me parle pas parce qu’il pense que je suis la saucisse du chanteur masqué et je ne lui ai tout simplement pas dit. Qu’est-ce que c’est? »

Cependant, Stacey a versé de l’eau froide sur la théorie, en disant: «Soyons honnêtes, je suppose que c’est une saucisse de porc et à quel point serait-il inapproprié pour moi, une jolie fille juive, de danser comme une saucisse de porc?! «

Mais certains fans croient toujours que cela pourrait être elle derrière le masque – ou Sheridan Smith.

Un fan a écrit: « J’ai besoin de Sausage pour chanter American boy d’Estelle ft Kanye pour que je puisse décider si c’est Stacey Solomon ou Sheridan Smith … #MaskedSingerUK. »

Mais après que Sausage ait chanté la phrase: «Ils m’appellent Stacey… ce n’est pas mon nom», dans sa partie de That’s Not My Name de The Ting Tings, certains fans étaient convaincus que cela excluait Stacey Solomon et Stacey Dooley.

Un fan passionné de Joss Stone a dévoilé les indices révélateurs qui « confirment » que le chanteur de 33 ans est Sausage sur The Masked Singer.

Dans une courte vidéo de Tik Tok, le superfan Matt a étudié la bande-annonce vidéo du personnage – avec le premier indice une variété de drapeaux décorant la porte de sa caravane – avec le fan soulignant que Joss « a fait une tournée mondiale de 200 arrêts ».

Sausage a déclaré que les juges avaient déjà prononcé son nom lors de la compétition et Matt a souligné que Jonathan Ross avait déjà deviné qu’Arlequin était Joss.

Et l’indice «jeune de cœur» est le titre de l’un des morceaux du chanteur.

De nombreux téléspectateurs soutenaient ce tweet: « Sausage doit être Joss Stone, j’aurais aimé que ce soit Stacey mais je suis convaincu que c’est Joss! »

La présentatrice Carol Vorderman pensait qu’elle avait compris.

Elle a deviné que c’était peut-être Jane McDonald, la chanteuse et présentatrice de télévision lauréate de la Bafta, après que Sausage eut révélé plus d’indices sur son identité.

L’animatrice de BBC Radio 2, Sara Cox, a déclaré que Sausage était Beverley Knight, écrivant sur Twitter: « SAUCISSE EST BEVERLEY KNIGHT. Je connais sa voix. Merci et bon chevalier. #TheMaskedSingerUK. »

Mais Ranvir Singh n’était pas d’accord en disant que Sausage était Sheridan Smith.

Et les fans n’étaient pas d’accord avec la star de Strictly après que Sheridan soit apparu sur BBC’s Musicals: The Greatest Show le 8 février.

L’un d’eux a écrit: « J’ai commencé à regarder #MusicalsTheGreatestShow. Sausage on #MaskedSingerUK à 100% n’est pas Sheridan Smith. »

Et un fan effronté, faisant référence à la réunion virale du conseil, a écrit: « Sausage est 100% Jackie Weaver #MaskedSingerUK. «