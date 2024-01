Qui était Sainte Brigitte et pourquoi est-elle une source d’inspiration 1 500 ans après sa mort ?

Les fidèles de Sainte Brigitte prévoient de célébrer son dimanche avec le retour prévu d’une relique associée à la soi-disant sainte matrone d’Irlande. Les festivités surviennent environ un millénaire après que sa dépouille ait été retirée de la ville de Kildare, où elle fonda une prestigieuse abbaye et inspira une foule de légendes colorées et pleines de miracles.

La célébration dans sa ville natale, au sud-ouest de Dublin, fait partie de Brigid 1500 – une série de célébrations à travers le monde centrées sur la fête de la sainte, le 1er février, marquant le 1 500e anniversaire de sa mort vers l’an 524.

Dans un sens, Brigid est sur une lancée. Ces commémorations surviennent un an après que l’Irlande a commencé à lui rendre hommage un jour férié annuel – la première Irlandaise à en être reconnue.

Alors que Saint-Patrick a longtemps été le saint le plus identifié à l’Irlande, Brigid a gagné un nombre croissant de fidèles au 21e siècle. Les fidèles s’inspirent de Brigid la sainte – et de Brigid l’ancienne déesse païenne, dont elle partage le nom et les attributs – comme emblématiques de la spiritualité et de l’autonomisation féminines. Cela vient au milieu désenchantement croissant avec l’Église catholique patriarcale et historiquement dominante.

QUI ÉTAIT BRIGIDE ?

Première question : quelle Brigid ?

Brigid était le nom d’une déesse éminente vénérée par les anciens Celtes païens – l’homonyme de la sainte qui vivait aux cinquième et sixième siècles.

Brigid, la déesse, était associée à tout, depuis la poésie, la guérison et la fabrication du métal jusqu’à la nature, la fertilité et le feu. Elle a été honorée lors du jour saint du milieu de l’hiver d’Imbolc, toujours commémoré le 1er février, qui est également devenu le jour de Sainte Brigitte.

On dit que le père de Sainte Brigid était un dirigeant et sa mère une esclave. Bien que l’histoire de la vie de Brigid ait été embellie par des légendes, on pense qu’elle a été l’abbesse d’une colonie monastique d’hommes et de femmes qui est devenue un centre d’art et d’apprentissage et qui a donné son nom à la ville, en irlandais pour « église du chêne ». » Une légende raconte que lorsque le roi local accepta de lui donner juste assez de terres pour son monastère qui pouvaient tenir sous son manteau, elle les répartit miraculeusement dans la campagne environnante.

Sainte Brigid a voyagé, prêché et guéri. Elle est souvent représentée avec des images de feu et de lumière et est associée à la fertilité, au soin des êtres vivants et au rétablissement de la paix.

Selon une autre légende, Brigid aurait donné l’épée ornée de bijoux de son père à un homme dans le besoin pour qu’il l’échange contre de la nourriture.

QUELLE RELIQUE EST RETOURNÉE À KILDARE ?

Brigid aurait été enterrée dans son église monastique de Kildare. Vers le IXe siècle, ses restes furent déplacés vers la ville de Downpatrick, au nord du pays, dans l’espoir d’éviter les pillages des Vikings et autres. Ce sanctuaire fut ensuite détruit par les troupes anglaises lors de la Réforme protestante.

Diverses églises du continent européen prétendent posséder des reliques de sainte Brigitte. Cela comprend un fragment d’os du crâne de Brigid, qui, selon la tradition, aurait été apporté dans une église au Portugal par trois chevaliers irlandais. Un fragment de cette relique a été restitué dans les années 1930 aux sœurs Brigidine ailleurs en Irlande et est conservé dans un petit reliquaire en métal, en forme de chêne, image associée à Brigid. C’est la relique rendue à Kildare.

Le nouveau lieu de repos de la relique sera l’église paroissiale catholique du nom de Sainte Brigitte, qui prévoit de l’exposer de manière permanente.

QU’EST-CE QU’UNE RELIQUE ET POURQUOI LES CATHOLIQUES LES VÉNÈRENT-ILS ?

Le droit canonique catholique dit que l’Église « promeut la vénération véritable et authentique » des saints en raison de leurs pieux exemples. Cela peut impliquer la vénération de reliques, qui peuvent inclure des fragments de corps de saints, ainsi que leurs vêtements et autres objets qui leur sont associés.

« La vénération doit être clairement distinguée de l’adoration et du culte, qui sont dus à Dieu seul », dit le Catéchisme de l’Église catholique.

QU’EST-CE QUE ST. LE JOUR DE BRIGIDE ?

La Saint-Brigid et Imbolc, un jour saint païen associé à la déesse Brigid et annonçant l’arrivée du printemps, tombent tous deux le 1er février, bien que l’Irlande observe ce jour férié le lundi suivant.

POURQUOI BRIGID GAGNE-T-ELLE UN SUIVANT DU 21E SIÈCLE ?

Le moment de Brigid se produit alors que de nombreux Irlandais sont désillusionnés avec le catholicisme romain traditionnel et son leadership patriarcal au milieu d’une culture sécularisée. Même de nombreux catholiques fervents sont consternés par les scandales, notamment la dissimulation d’abus sexuels.

Que les fidèles honorent Brigid principalement comme une sainte, une déesse ou une combinaison des deux, ils considèrent Brigid comme un symbole de la spiritualité féminine, de la protection de l’environnement et de la création artistique.

Le Brigid’s Day est « une invitation à mettre fin à la guerre millénaire entre le christianisme et le paganisme » et à découvrir « la sagesse et la beauté des deux lignées », a écrit Melanie Lynch, fondatrice de Herstory, qui a fait campagne en faveur de la nouvelle fête nationale.

COMMENT EST ST. LE BRIGID’S DAY EST-IL COMMÉMORÉ ?

L’événement le plus dramatique est le retour prévu de la relique dans la ville natale de Brigid, avec une courte procession jusqu’à l’église paroissiale de St. Brigid depuis Solas Bhride — un centre de spiritualité chrétienne dirigé par les sœurs Brigidine à Kildare avec pour mission d’accueillir « les personnes de toutes confessions et de toutes confessions ». sans foi. » La procession doit être dirigée par trois filles chevauchant des poneys et habillées comme les chevaliers irlandais médiévaux qui, selon une tradition, ont accompagné la relique au Portugal des siècles plus tôt.

“Ce qui m’étonne, c’est que 1 500 ans plus tard, on se souvient encore d’elle avec amour à Kildare et en Irlande”, a déclaré David Mongey, président d’Into Kildare, l’office du tourisme local. « Ses paroles, sa sagesse et ses actions comptent plus aujourd’hui que jamais, quand on pense à la façon dont nous traitons notre terre, dont nous traitons notre environnement, dont nous traitons nos animaux, dont nous nous traitons les uns les autres et dont nous nous traitons nous-mêmes. »

Plusieurs événements sont organisés par Solas Bhride, mot irlandais pour « Light of Brigid », dont une « Pause for Peace » à midi. Des milliers d’étudiants prévoient de marquer la pause dans les plaines voisines de Curragh en créant une formation humaine d’une grande croix de Sainte-Brigide, façonnée par un carré à quatre bras symétriques.

D’autres dans le monde se joignent à la pause – une minute de silence à midi, heure locale – a déclaré la sœur Brigidine Rita Minehan, l’une des fondatrices de Solas Bhride.

« Nous envoyons le message que nous nous opposons activement à la guerre dans notre monde et à la prolifération des armes », a-t-elle déclaré. « Ce qui se passe dans notre monde est plutôt effrayant. Le pays a cruellement besoin de paix, et Brigid était réputée pour être une artisane de la paix.

D’autres sites de Kildare accueillent de la musique, un culte œcuménique et d’autres activités.

Le groupe Herstory, qui utilise les arts et l’éducation pour promouvoir des modèles féminins, planifie des événements dans toute l’Irlande pendant les vacances et les jours suivants. Il s’agit notamment de spectacles de lumière spectaculaires dans lesquels des représentations artistiques de Brigid sont projetées sur des monuments historiques.

Ailleurs dans le monde, des groupes d’origine irlandaise prévoient de marquer cette journée avec des concerts et des événements culturels. Les églises planifient des messes en l’honneur du saint, tandis que les Wiccans et d’autres groupes païens planifient des méditations et d’autres cérémonies en l’honneur de la déesse et dans le respect d’Imbolc.

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit le soutien de l’AP collaboration avec The Conversation US, avec le financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.