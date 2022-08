Qui était Ryan Fellows et quelle était la cause de sa mort ?

STREET Outlaws : la star la plus rapide d’Amérique Boursiers Ryan décédé dans un accident de voiture le 7 août 2022.

TMZ a rapporté que l’accident s’était produit alors que Fellows tournait l’émission Discovery à l’extérieur de Las Vegas, Nevada.

La star des Street Outlaws, Ryan Fellows, est décédée le 7 août 2022

Qui était Ryan Fellows ?

Ryan Fellows est décédé dans un accident de feu alors qu’il courait contre un autre pilote lors de la 8e course sur neuf prévues pour le spectacle de la nuit.

Il conduisait une Nissan 240z dorée au moment de l’accident qui survient un an après avoir été impliqué dans un quasi-accident qui l’a presque tué.

Dans une vidéo de 2021 du programme Discovery Channel de Fellows, il s’était décrit comme “un grand gars de la course de dragsters”, alors qu’il était au volant d’une Lamborghini Huracan 2016.

Il a dit qu’il l’avait “mis dans la rue pour voir si [he] pourrait traîner avec lui.”

Dans la vidéo, la Lamborghini “a failli s’écraser”, mais heureusement, Fellows “l’a maîtrisée et tout le monde était en sécurité”.

Les boursiers ont perdu la course, mais cela a montré les risques élevés liés à sa profession.

Comment Ryan Fellows est-il mort ?

Une source a déclaré au point de vente que Fellows était près de la ligne d’arrivée lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture qui a pris feu.

Une page GoFundMe a été créée pour la famille des boursiers et se lit comme suit : “La nuit dernière, Ryan Fellows (41 ans) est décédé dans un accident de voiture.

“Ryan était un passionné de voitures et était un “guerrier” de la route à bien des égards qui s’étendait aux amours du basket-ball, des voitures et des affaires dans les ventes/la publicité.

“Il était admiré pour sa ténacité et sa volonté incessante de surmonter les défis qui l’attendaient.

“La seule chose qu’il aimait plus que ces efforts et ces réalisations, c’était sa famille – sa femme Liz, ses enfants Josiah (18 ans) et Olivia (10 ans).

“La famille aura besoin d’aide pour les prochaines étapes du deuil et de la vie après avoir perdu le cœur et l’âme de leur belle famille.

Un porte-parole de Discovery a déclaré à TMZ : “La famille Street Outlaws a le cœur brisé par l’accident qui a conduit à la mort tragique de Ryan Fellows.

“Nous exprimons notre plus profonde sympathie aux proches de Ryan alors qu’ils font face à cette perte soudaine et dévastatrice.”

Quelqu’un d’autre a-t-il été blessé pendant le tournage de la série ?

La mort de Fellows survient quelques mois seulement après que deux autres coureurs de l’émission ont eu un accident presque mortel.

Les pilotes de course Jonathan ‘JJ Da Boss’ et sa femme, Tricia Day, ont été blessés lors du tournage de Street Outlaws: America’s List en janvier 2022.

Deep South Street Racing a écrit dans un post Facebook à l’époque : “Hier soir [Jonathan and Tricia] tournaient America’s List et ils se sont tous les deux écrasés.

“Trisha Wayne est dans la pire forme, alors vous continuez à prier pour la famille MSO. Ils en ont besoin en ce moment. Les courses de rue sont réelles … tout comme JJ dit, ‘Ce soir, vous pourriez mourir’, et il le pense , alors faites attention à tous les coureurs de rue.”

Tricia Day n’a fait aucun commentaire sur l’étendue de leurs blessures jusqu’en avril, lorsqu’elle a déclaré qu’elle et son mari n’avaient recommencé à marcher qu’à la mi-mars.

Elle avait subi une intervention chirurgicale aux deux hanches et Jonathan Day souffrait de brûlures aux mains et au visage.