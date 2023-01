Qui était Roy Shaw et comment est-il mort ?

‘PRETTY BOY’ Roy Shaw s’est fait un nom en tant qu’homme dur impitoyable avec qui vous ne vouliez pas être du mauvais côté.

La réputation était tout dans l’East End de Londres et Shaw a appris à ses dépens que la seule façon de survivre était de ne jamais reculer.

Shaw avait le surnom de “Pretty Boy” suggéré par un journaliste du Sun Crédit : Canal 5

Qui était Roy Shaw ?

Shaw est né à Stepney, dans l’est de Londres, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et a été victime d’intimidation dans son enfance.

Après la mort de son père alors qu’il n’avait que dix ans, Shaw a finalement craqué et a riposté aux intimidateurs.

“Dieu m’a fait un cadeau”, se souvient-il dans son autobiographie, Pretty Boy, et à 16 ans, il était champion de boxe d’écolier, remportant son premier titre au Royal Albert Hall.

Son service national a été passé en partie dans la prison militaire de Colchester où il s’est retrouvé pour avoir attaqué des sergents d’état-major et en partie dans un hôpital psychiatrique avant de recevoir une décharge déshonorante.

Cela a commencé ses démêlés avec la loi et il a été envoyé à Borstal pour un vol violent d’un bookmaker.

Il s’y est échappé en utilisant la voiture du médecin Borstal et s’est lancé dans une brève carrière de boxeur où il a été contraint de se battre sous le nom de Roy West en raison de sa fuite.

Tout espoir de carrière dans le sport a pris fin lorsqu’il a été de nouveau arrêté et emprisonné pendant trois ans supplémentaires pour son attaque contre le médecin dont il a volé la voiture pour s’échapper.

Comment Roy Shaw est-il mort ?

Shaw, qui a boxé sous le surnom de “Mean Machine”, avait été dans une maison en raison de sa mauvaise santé.

Il est finalement décédé en 2012 d’une insuffisance cardiaque.

Roy Shaw a-t-il combattu Lenny McLean ?

Roy Shaw avait combattu dans un certain nombre de combats à mains nues avec des gitans et était devenu connu comme le “champion non officiel des poids lourds” et “l’homme le plus dur de Grande-Bretagne”.

Lenny McLean, qui s’était acquis la réputation de “roi des pavés” et se croyait le “Guv’nor”, s’est offusqué de l’affirmation de Shaw.

Cela a stimulé une trilogie de combats entre les deux.

En mai 1977, Shaw a battu McLean par TKO mais le “Guv’nor” a affirmé que ses gants avaient été trafiqués et a exigé une revanche.

Le deuxième combat, en avril 1978, qui a de nouveau eu lieu au Cinatra’s Nightclub a conduit McLean à être retenu par quatre lourds alors qu’il semblait perdre le complot.

McLean a finalement remporté le combat vicieux en faisant tomber Shaw à travers les cordes dans la première rangée de la salle.

Le dernier “lisseur” entre les deux a eu lieu au Rainbow Theatre au nord de Londres.

Cela s’est terminé par une victoire de McLean avec lui debout sur les cordes en criant à la foule “Je suis le Guv’nor!”

Roy Shaw est-il allé en prison ?

En 1963, Shaw faisait partie d’un gang qui a volé une camionnette de sécurité dans le Kent.

Il a été arrêté quelques semaines plus tard et emprisonné pendant 18 ans.

Shaw a commencé sa peine à la prison de Wandsworth où il a rencontré Ronnie Biggs, le voleur de train, avant d’être transféré à Parkhurst.

Il a de nombreux affrontements violents avec les autorités de la prison et a finalement été envoyé en psychiatrie jusqu’à Grendon Underwood.

Son tempérament incontrôlable l’a alors conduit à être envoyé à l’hôpital psychiatrique de haute sécurité de Broadmoor.

“Pretty Boy” Shaw devait servir dans plusieurs prisons, mais à sa libération, il décida de se tourner vers la boxe à mains nues qui devait le voir croiser Lenny McLean.