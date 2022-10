Qui était Robbie Coltrane ? | Le soleil

ROBBIE Coltrane était un acteur écossais vétéran qui a joué dans différents films au cours de sa brillante carrière.

Cependant, il était bien connu pour son rôle dans la série de films à succès, Harry Potter.

Robbie Coltrane au théâtre AMC Loews Lincoln Square 13 le 5 novembre 2013 à New York

Qui était Robbie Coltrane ?

Né le 30 mars 1950 à Rutherglen, en Écosse, Robbie Coltrane était un acteur, comédien et écrivain.

Robbie, également connu sous le nom d’Anthony Robert McMillan OBE, était bien connu pour son rôle dans la série de films à succès, Harry Potter, où il a joué le rôle du célèbre Rubeus Hagrid.

De plus, il était également connu pour avoir joué le rôle de Valentin Dmitrovich Zukovsky dans les films de James Bond, The World Is Not Enough et GoldenEye.

Il a commencé sa carrière après avoir joué dans la série de sketchs Alfresco, diffusée entre 1983 et 1984.

Il a ensuite joué dans la mini-série de la BBC, Tutti Frutti en 1987.

Il a également figuré en bonne place dans la série télévisée ITV, Cracker, où il a joué le rôle du Dr Eddie Fitzgerald, diffusé entre 1993 et ​​2006.

Depuis lors, il a joué dans plusieurs films au cours de sa carrière.

À la suite de ses performances exceptionnelles, il a remporté plusieurs prix et distinctions tels que trois British Academy Television Awards, un Royal Television Society Award, un Broadcasting Press Guild Award, un Royal Television Society Award, un Festival de télévision de Monte-Carlo et un Broadcasting Prix ​​de la Guilde de la Presse.

Il a également été honoré pour sa contribution exceptionnelle au cinéma aux British Academy Scotland Awards en 2011.

Quelle était la valeur nette de Roby Coltrane ?

Selon Celebrity Net Worth, Roby Coltrane avait une valeur nette estimée à environ 4 millions de dollars, en octobre 2022.

Sa principale source de richesse serait sa carrière dans l’industrie cinématographique en tant qu’acteur, écrivain, doubleur et scénariste.

Il a également gagné des revenus grâce aux mentions de marque et aux parrainages.

Robbie Coltrane arrive pour la première du film britannique “Harry Potter et l’Ordre du Phénix” qui s’est tenue à Londres, en Grande-Bretagne, le 03 juillet 2007 Crédit : EPA

Roby Coltrane était-il marié ?

Roby Coltrane s’est marié avec Rhona Gemmell en 1999.

Ils ont ensuite divorcé en 2003.

Roby Coltrane laisse dans le deuil deux enfants – Spencer McMillan et Alice McMillan