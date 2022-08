Qui était Raymond Briggs ? – Le soleil

NOËL ne serait pas pareil sans se blottir devant la télé et regarder un film de bien-être.

Raymond Briggs, l’auteur et illustrateur de The Snowman, est décédé à l’âge de 88 ans. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’un des films festifs les plus mémorables de tous les temps.

Raymond Briggs a été la première personne à être intronisée au British Comic Awards Hall of Fame en 2012 Crédit : Fonctionnalités Rex

Qui était Raymond Briggs ?

Raymond Briggs était un auteur, illustrateur et dessinateur anglais, né à Wimbledon le 18 janvier 1934,

Il a fréquenté un lycée où il a poursuivi la bande dessinée dès son plus jeune âge, à la déception de ses parents.

À l’âge de 15 ans, il étudie la peinture à la Wimbledon School of Art.

Après un bref passage en tant que dessinateur au Service national entre 1953 et 1955, il retourne étudier la peinture à la Slade School of Fine Art de l’University College de Londres.

L’épouse de Briggs, Jean, souffrait de schizophrénie et est décédée d’une leucémie en 1973, deux ans seulement après les parents de Raymond.

Le couple n’a pas eu d’enfants.

Il avait une partenaire de longue date Liz à partir de 2010, décédée en 2015 après avoir souffert de la maladie de Parkinson.

Quelle est la cause du décès de Raymond Briggs ?

Raymond Briggs est décédé à l’âge de 88 ans.

Sa mort a été annoncée par son éditeur, Penguin Random House, le 10 août 2022.

Dans un communiqué, Francesca Dow, directrice générale des livres pour enfants de Penguin Random House, a déclaré: «Je suis très fière que Puffin soit la maison des livres pour enfants de Raymond depuis tant d’années,

“Les livres de Raymond sont des chefs-d’œuvre illustrés qui abordent certaines des questions fondamentales de ce que c’est que d’être humain, s’adressant aux adultes et aux enfants avec une remarquable économie de mots et d’illustrations.”

Sa cause de sa mort reste incertaine.

Quels livres Raymond Briggs a-t-il écrits ?

L’un des livres les plus connus de Briggs était Father Christmas, un livre d’images pour enfants publié en 1973.

Le livre dépeint le Père Noël sous un jour différent, plutôt que le personnage joyeux stéréotypé qu’il était un homme grincheux et grincheux dont le cœur s’est adouci pendant la période des fêtes.

Le Père Noël a remporté la médaille Kate Greenway pour la meilleure illustration d’un livre pour enfants.

Il a été suivi de Father Christmas Goes On Holiday en 1975.

Il a également écrit Fungus The Bogeyman, publié en 1977.

Il suit la journée dans la vie d’un croque-mitaine de la classe ouvrière en crise existentielle à cause de son travail qui effraie les êtres humains.

En 1982, il a écrit un roman graphique intitulé Quand le vent souffle qui suit l’histoire d’un couple de retraités Jim et Hilda Briggs, après que l’Union soviétique a lancé une attaque nucléaire sur la Grande-Bretagne.

Il a ensuite été adapté dans un film du même nom en 1986, exprimé par Sir John Mills et Dame Peggy Ashcroft.

L’œuvre la plus célèbre de Briggs était de loin The Snowman, publiée en 1978.

Le bonhomme de neige est l’histoire d’un garçon nommé James qui construit un bonhomme de neige qui prend vie.

Il a été adapté pour une émission spéciale sans paroles, mettant en vedette la chanson “Walking in the Air” du chanteur gallois Aled Jones.

Il a été nominé pour un Oscar du meilleur court métrage d’animation en 1982.

Nous payons pour vos histoires! Avez-vous une histoire pour l’équipe de nouvelles de The Sun Online ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0207 782 4368 . Vous pouvez nous WhatsApp au 07810 791 502. Nous payons aussi pour les vidéos. Cliquez ici pour télécharger le vôtre.