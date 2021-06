Qui était Raj Kaushal ? Le mari de l’actrice Mandira Bedi est décédé d’un arrêt cardiaque

Le mari de Mandira Bedi, Raj Kaushal, est décédé plus tôt mercredi matin le 30 juin des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 49 ans. Ses funérailles ont eu lieu au crématorium du parc Dadar Shivaji avec sa famille proche et des amis de l’industrie.

Raj Kaushal a commencé sa carrière en tant qu’acteur et est ensuite devenu réalisateur et producteur. Ses années les plus actives ont été les années 90 et le milieu des années 2000. Il a réalisé trois films à l’époque, « Pyaar Mein Kabhi Kabhi », « Shaadi Ka Laddoo » et « Anthony Kaun Hai », et a travaillé comme producteur pour des films comme « Mon frère Nikhil ». Beaucoup ne le savent pas, mais il a également travaillé comme coordinateur de cascades.

Avant de se marier en 1999, Raj et Mandira étaient sortis ensemble pendant quelques années. Ils ont eu un fils ensemble, Vir Kaushal. Ils ont adopté une fille en octobre 2020 et l’ont nommée Tara Bedi Kaushal.

Alors que la nouvelle de sa disparition se répandait, les gens de l’industrie se sont tournés vers les médias sociaux pour présenter leur respect et leurs condoléances. Le cinéaste Ashoke Pandit a écrit : « Choqué d’apprendre la triste disparition de notre collègue #RajKaushal, un cinéaste de premier plan, en raison d’une crise cardiaque massive ce matin. Nos plus sincères condoléances à son épouse @mandybedi pour cette immense tragédie. Nous sommes à vos côtés et à ceux de toute votre famille en cette heure de crise. »

Onir, qui a réalisé « My Brother Nikhil », a également exprimé son chagrin : « Parti trop tôt. Nous avons perdu le cinéaste et producteur @rajkaushal1 ce matin. Très triste. Il a été l’un des producteurs de mon premier film #MyBrotherNikhil. L’un de ceux qui ont cru en notre vision et nous ont soutenus. Prières pour son âme », a écrit Onir.

De nombreux acteurs de l’industrie cinématographique comme Ronit Roy, Samir Soni et Ashish Chaudhary étaient présents aux funérailles. On pense que Mandira Bedi et Raj Kaushal ont passé du temps le week-end dernier avec un groupe d’amis qui comprenait le joueur de cricket Zaheer Khan et sa femme Sagarika Ghatge en plus d’Ashish Chaudhary, Neha Dhupia et son mari Angad Bedi.