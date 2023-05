Qui était Pretty Boy Floyd et quelles banques a-t-il cambriolées ?

Charles Arthur Floyd, surnommé Pretty Boy Floyd, était un voleur de banque américain.

En raison de ses nombreux vols, Floyd a acquis une notoriété et une large couverture médiatique dans les années 1930.

Pretty Boy Floyd était un gangster américain qui a volé environ 18 banques au cours de sa vie de crime Crédit : Alamy

Qui était Pretty Boy Floyd ?

Pretty Boy Floyd était un gangster américain né le 3 février 1904 en Géorgie, aux États-Unis.

Son nom est devenu synonyme de gros titres en raison de ses vols de banque souvent violents et de ses affrontements avec la police.

Au début de sa vie, Floyd a vu sa famille déménager dans l’Oklahoma et a eu du mal à joindre les deux bouts.

Il était à l’origine un agriculteur mais a été attiré par une vie de crime dans le but d’échapper à sa pauvreté.

À seulement 18 ans, Floyd a été arrêté après avoir été arrêté pour vol dans un bureau de poste local.

Âgé de 21 ans, Floyd a de nouveau été arrêté, mais pendant son séjour en prison, il a commencé à se mêler à des gangsters qui ont commencé à élaborer des plans pour cambrioler des banques.

Il est rapidement devenu le chef du gang et leurs plans se sont concrétisés en devenant l’un des braqueurs de banque les plus célèbres de l’époque.

Malgré sa vie de crime, il a été perçu positivement par le public car on croyait qu’en opérant ses vols de banque, il brûlerait des documents hypothécaires libérant de nombreuses personnes de leurs dettes.

Cet acte désintéressé lui a valu le titre de « Le Robin des bois des collines Cookson ».

Quelles banques Pretty Boy Floyd a-t-il cambriolées ?

En 1925, Floyd a cambriolé la Tower Grove Bank à St. Louis Missouri – son plus grand vol et a été arrêté deux jours plus tard.

En 1930, il a cambriolé la Farmers & Merchants Bank à Sylvania, Ohio et a été arrêté trois jours plus tard, mais a réussi à s’échapper alors qu’il se rendait en prison.

Ses autres vols comprenaient:

La Banque d’Earlsboro, Oklahoma

La banque de dépôt Mount Zion, Kentucky

Une banque inconnue dans l’Ohio

La Citizens Bank de Shamrock dans l’Oklahoma

La Morris State Bank dans l’Oklahoma

La première banque nationale de l’Oklahoma

La Banque d’Earlsboro dans l’Oklahoma

La première banque nationale de Konawa dans l’Oklahoma

La Morris State Bank à Morris Oklahoma

La première banque d’État de l’Oklahoma

Une banque inconnue à Meeker, Oklahoma

Première banque d’État de l’Oklahoma

Banque d’État de Sallisaw dans l’Oklahoma

Une banque inconnue dans le Missouri

Une banque inconnue en Oklahoma

Une banque inconnue dans l’Oklahoma.

Comment est mort Pretty Boy Floyd ?

En raison de son nombre élevé de vols de banque et des nombreux décès qui en ont résulté, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a nommé Floyd « Public Enemy No. 1 » le 23 juillet 1934.

Il a finalement été repéré par les législateurs et a tenté de s’échapper à pied.

Selon les rapports du FBI, Floyd avait un pistolet automatique de calibre .45 dans sa main droite et les agents ont tiré.

Les derniers mots de Floyd étaient: «Je suis foutu; tu m’as frappé deux fois » et mourut le 22 octobre 1934, 15 minutes après avoir été abattu.