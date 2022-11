Qui était Peter “Wildman” Mahoney ?

PETER Mahoney – surnommé le “Wildman” – a gagné des légions de fans grâce à son histoire de criminel qui a changé sa vie pour le mieux.

L'”exécuteur” du réseau de drogue est décédé en 2020 à l’âge de 49 ans – mais qui était l’homme derrière le mythe ?

Qui était Peter Mahoney ?

Mahoney s’est fait connaître du public grâce à son amitié de longue date avec l’auteur criminel devenu criminel Shaun Attwood.

Peter ‘Wildman’ Mahoney a changé sa vie après une carrière de criminel notoire Crédit : YouTube

Le duo a grandi ensemble dans le Cheshire, en Angleterre, avant de déménager en Arizona pour poursuivre une vie de crime en 1996.

Shaun a détaillé leur ascension fulgurante à travers le monde criminel dans sa trilogie de livres “Hard Time”.

Leur réseau de drogue a décollé grâce à une combinaison du “flair entrepreneurial” de Shaun et du rôle de Wildman en tant qu’exécuteur violent.

Plus tard, il s’est fait connaître grâce à ses apparitions sur le podcast “True Crime” de Shaun.

Pourquoi Peter Mahoney était-il connu sous le nom de Wildman ?

Peter a gagné le surnom de “Wildman” à l’âge de 17 ans, selon les livres d’Attwood.

Il a reçu le surnom d’un oncle, et il est rapidement devenu un nom emblématique dans la pègre américaine.

Combien de temps Peter Mahoney a-t-il passé en prison ?

Après des années de profits massifs grâce à la vente d’ecstasy, le duo a finalement été pris au piège en 2002.

Un démontage conjoint a vu la maison de Shaun attaquée par une équipe SWAT, conduisant Attwood et Mahoney top à être enfermés.

Ils ont été emprisonnés dans le tristement célèbre système de prison du comté de Maricopa sous la direction controversée du shérif Joe Arpaio.

Après sa sortie de prison, Shaun a écrit dans son livre “Party Time” de 2013 : “Wild Man s’est marié et n’a eu que trois combats depuis sa sortie de prison, dont aucun n’a commencé – qu’il a tous gagnés.”

Quand est mort Peter Mahoney ?

Peter Mahoney est décédé en novembre 2020 à l’âge de 49 ans.

Bien que sa cause de décès ne semble pas confirmée, Shaun a lancé un appel urgent en mars 2020 pour obtenir des soins médicaux pour son ami de toujours après avoir commencé à montrer des symptômes de Covid-19.

Les hommages ont afflué pour l’ancien exécuteur après sa mort subite.

Écrivant sur les réseaux sociaux, Shaun a déclaré que Mahoney restera dans les mémoires comme “la personne la plus courageuse, la plus grande, la plus méchante, la plus réelle que j’aie jamais rencontrée”.