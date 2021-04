Une maman du PCSO qui a été retrouvée morte dans une forêt du Kent a été assassinée alors qu’elle promenait son chien, ont déclaré les flics mercredi 28 avril 2021..

Le corps de Julia James, 53 ans, a été tragiquement découvert à Akholt Wood à Snowdown, près de Douvres, mardi 27 avril 2021 et une enquête pour meurtre est actuellement en cours. Mais qui était l’officier PSCO tant aimé?

Une enquête pour meurtre est ouverte sur la mort de PSCO Julia James après la découverte de son corps à Akholt Wood près de Dover, Kent Crédit: SWNS

Qui était PCSO Julia James?

Julia James, 53 ans, travaillait pour l’unité de lutte contre la violence domestique de la police de Kent, où elle aurait été une défenseure «dévouée» des victimes.

Mme James a eu deux enfants adultes – une fille qui travaille également pour la police et un fils de 23 ans.

La police de Kent a insisté sur le fait qu’elle traitait la tragédie comme une mort suspecte.

Mais le portail public des incidents majeurs, que les témoins peuvent utiliser pour soumettre des informations potentiellement vitales, l’a décrit comme un «meurtre» baptisé Opération Sark.

Le président de la Fédération nationale de la police, John Apter, a tweeté: «La police a lancé une enquête pour meurtre après que @kent_police PCSO Julia James ait été retrouvée morte dans les bois isolés de Snowdown.

«Mon cœur va à la famille de Julia, à son amie et à ses collègues. Ce sont des nouvelles dévastatrices.

Il est entendu que PCSO Julia avait emmené son chien se promener après avoir travaillé à la maison Crédits: Rex

Qu’est-il arrivé au PCSO Julia James?

Il est entendu que PCSO Julia avait emmené son chien se promener après avoir travaillé à domicile.

Des policiers légistes ont inondé mercredi 28 avril 2021 les lieux où le corps de la mère avait été retrouvé alors que des voisins rendaient hommage à la femme «pétillante».

Le voisin Sean Simmonds, 57 ans, un ambulancier paramédical, a déclaré que les agents lui avaient dit que le fidèle blanc de Mme James, Jack Russel, était resté avec son corps après avoir été tuée lors d’une promenade avec son animal de compagnie bien-aimé.

Il a déclaré: « La police a fait du porte-à-porte. Ils nous ont dit que le chien était resté avec elle. Ils ont trouvé le chien avec elle. »

Les habitants ont déclaré que Mme James promenait régulièrement son chien Jack Russell Terrier, que nous pensions s’appeler Toby, le long des sentiers de campagne isolés.

L’horreur s’est produite à seulement deux miles et demi de Chillenden, où maman et fille Lin et Megan Russell, ainsi que la chienne Lucy, ont été assassinées en 1996. La fille aînée de Lin, Josie, alors âgée de neuf ans, a subi des blessures horribles mais a survécu à l’attaque. .

La tragédie s’est produite à seulement deux kilomètres et demi du site des horribles meurtres de Chillenden en 1996

La police n’a pas révélé comment l’officier populaire est mort.

Mais le vendredi 30 avril 2021, la police a confirmé que Mme James était décédée des suites de « graves blessures à la tête ».

La police dit qu’elle «travaille très dur» pour identifier le motif du meurtre de l’agent du PCSO.

Le gendarme en chef adjoint de la police de Kent, Tim Smith, a déclaré qu’il y avait des centaines d’agents sur l’enquête sur sa mort mais qu’il n’y avait actuellement aucun «suspect clair».

La famille est maintenant soutenue par des agents de liaison de la police avec la famille.