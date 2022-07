PAUL Murdaugh et sa mère ont été retrouvés morts sur les terres de leur famille en Caroline du Sud le 7 juin 2021.

Un peu plus d’un an plus tard, son père, Alex Murdaugh, a été officiellement inculpé pour leurs meurtres.

Qui était Paul Murdaugh et comment est-il mort ?

Paul Murdaugh, 22 ans, et Maggie Murdaugh, 52 ans, ont été abattus à plusieurs reprises et leurs corps ont été découverts près d’un chenil dans le comté de Colleton.

Les enquêteurs pensent que le fils et la mère ont été assassinés avec deux armes à feu différentes.

Paul a été blessé au haut du corps et à la tête par ce qui semblait être un fusil de chasse, tandis qu’un fusil d’assaut aurait été utilisé pour tuer Maggie.

Le jeudi 14 juillet 2022, Alex Murdaugh, père de Paul et mari de Maggie, a été officiellement inculpé pour les meurtres de sa femme et de son plus jeune fils.

“Le procureur général de la Caroline du Sud, Alan Wilson, et le chef de la division de l’application de la loi de la Caroline du Sud, Mark Keel, ont annoncé des mises en accusation pour deux chefs de meurtre et deux chefs de possession d’une arme lors de la perpétration d’un crime violent”, selon CNN.

L’avocat en disgrâce et ses avocats ont nié à plusieurs reprises tout rôle dans les décès.

Qu’est-il arrivé à Mallory Beach ?

En février 2019, Paul a été accusé de navigation de plaisance sous influence, ce qui a entraîné la mort de Mallory Beach.

Il avait précédemment plaidé non coupable de plusieurs accusations de crime liées à Mallory et à l’accident de bateau.

Le corps du jeune homme de 19 ans a été retrouvé sept jours après le tragique incident.

Cependant, les liens de la famille de Paul avec le système judiciaire ont suscité des questions quant à savoir si l’enquête sur la mort de l’adolescent avait été menée correctement.

Le grand-père, l’arrière-grand-père et l’arrière-arrière-grand-père de Paul étaient des avocats élus depuis longtemps dans la région.

Selon ABC7 Chicago, “Paul Murdaugh a été libéré sous son propre engagement et pendant près de deux ans, son affaire a traîné en attendant son procès”.

Qu’a dit la famille Beach après le décès de Paul ?

Après que Paul et sa mère ont été retrouvés morts, la famille Beach a exprimé ses condoléances.

“La famille Beach présente ses condoléances les plus profondes et les plus chaleureuses à la famille Murdaugh pendant cette période terrible”, a déclaré un avocat des Beaches dans un communiqué.

“Ayant subi la perte dévastatrice de leur propre fille, la famille prie pour que les Murdaugh puissent trouver un certain niveau de paix après cette perte tragique.”