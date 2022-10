PAT TATE était le chef des Essex Boys qui a été retrouvé abattu dans le meurtre de Rettendon.

Apprenez-en plus sur la vie criminelle de Pat Tate.

Pat Tate a été impliqué dans des transactions de drogue tout en traitant lui-même de la dépendance[/caption]

Qui était Pat Tate ?

Pat Tate dirigeait le gang des Essex Boys qui était principalement impliqué dans des trafics de drogue.

C’était un bodybuilder qui pesait 18 pierres et à côté, il était reconnu coupable de vol à main armée et d’infractions liées à la drogue.

L’ancien hooligan de football et videur Bernard O’Mahoney a déclaré à Birmingham Live que Tate souffrait d’un problème de drogue.

Il a déclaré: «Tate avait une véritable toxicomanie.

«Regardez Tate – il est sorti après six ou sept ans à l’intérieur et dans les cinq mois, il a été abattu.

« Six semaines plus tard, il a été abattu.

« Il était absent depuis six mois et il a reçu deux balles.

« J’ai 60 ans et je n’ai jamais été abattu.





« Il était évident pour tous ceux qui les connaissaient ce qui allait se passer.

“J’en étais conscient à l’époque et j’ai gardé mes distances. Ce n’était pas difficile.

Tate était également un homme violent qui a abusé de sa petite amie, Sarah Saunders.

Elle l’a entendu déclamer à propos de Michael Steele et l’a donc appelé pour l’informer du complot de Tate visant à mettre fin à ses jours.

D’où venait Pat Tate ?

Pat Tate était originaire d’Essex.

En fait, il a appelé son gang The Essex Boys et ils ont également fait faire un film à leur sujet.

Rise of the Footsoldier se concentre sur The Essex Boys et le troisième film de la série, se concentre sur la vie de Pat Tate.

Qu’est-il arrivé à Pat Tate ?

Pat Tate, 37 ans, a été retrouvé abattu dans un Range Rover sur une piste agricole isolée à Rettendon le matin du 7 décembre 1995, aux côtés de Tony Tucker, 38 ans, et Craig Rolfe, 26 ans.

Michael Steele et Jack Wholmes ont été reconnus coupables des meurtres après que Darren Nicholls – qui était le chauffeur de la fuite – ait témoigné contre les deux.

On pense que le meurtre s’est produit à la suite d’un conflit concernant l’argent d’un vol à main armée.

C’était après que les déclarations du criminel Billy Jasper aient été examinées, affirmant qu’il était le véritable conducteur de l’escapade et que la blanchisseuse d’argent de Brink’s Mat, Patsy “Bolt Eyes” Clark, était celle qui voulait leur mort.

Met Police DCI Dave McKelvey a déclaré, tel que rapporté par The Express: «Ils avaient le nom d’un criminel majeur, qui serait derrière les meurtres, le tireur, un motif crédible et des renseignements liant Tucker et l’argent du vol.

“Ils avaient également le récit d’un homme prétendant être le conducteur de la fuite, mais ont choisi de rejeter ce qu’il a dit parce que cela ne correspondait pas à leur théorie sur Wholmes et Steele.”