Qui était Pablo Escobar et comment est-il mort ? – Le soleil

PABLO Escobar était un seigneur de la drogue notoirement violent, puissant et impitoyable.

Ses crimes pervers l’ont finalement rattrapé lorsqu’il a trouvé la mort à l’âge de 44 ans.

Pablo Escobar est considéré comme l’un des barons de la drogue les plus puissants de tous les temps Crédit : Getty Images

Qui est Pablo Escobar ?

Né en 1949 à Antioquia, en Colombie, Pablo Escobar est devenu le chef du puissant cartel de la drogue de Medellin.

Son cartel de la drogue de Medellin a été accusé d’être à l’origine de jusqu’à 80% de toute la cocaïne expédiée aux États-Unis.

Au sommet de sa puissance, Escobar était considéré comme le septième homme le plus riche du monde.

Surnommé le «roi de la cocaïne», il n’a reculé devant rien pour protéger son entreprise de trafic de drogue et était à l’origine du meurtre de milliers de personnes.

Il a été le cerveau derrière plus de 200 voitures piégées dans les guerres contre la drogue en Colombie et a même organisé le bombardement d’un avion de ligne commercial dans lequel 107 personnes sont mortes.

Le corps du chef du cartel de la drogue de Medellin, Pablo Escobar, repose sur le toit d’une maison en décembre 1993 Crédit : Getty Images

Pablo Escobar est-il en prison ?

Escobar n’est pas en prison, il a été abattu et est mort en 1993 pendant la guerre de la drogue en Colombie.

Dans un accord avec le gouvernement colombien en 1991, Escobar a accepté d’aller dans une prison appelée La Catedral pendant ce qui devait être cinq ans afin qu’il ne soit pas extradé vers les États-Unis.

La Catedral était une prison de luxe construite pour Escobar qui comprenait un terrain de football, un bar, un jacuzzi et une cascade.

Lorsque quatre de ses lieutenants ont été assassinés et torturés à La Catedral, le gouvernement a ordonné qu’Escobar soit transféré dans une prison standard.

Il a refusé et s’est échappé de sa prison après y être resté un an et un mois.

On dit qu’il est simplement sorti par la porte arrière.

Qui est la femme de Pablo Escobar ?

Escobar a épousé Maria Victoria Henao alors qu’elle n’avait que 15 ans et le couple est resté ensemble jusqu’à sa mort en 1993.

Ils ont eu deux enfants – Juan Pablo, qui a depuis changé son nom en Sebastian Marroquin, et Manuela.

Après la mort d’Escobar, sa famille a fui le pays et a voyagé pendant un an avant d’obtenir l’asile en Argentine.

Combien a gagné Pablo Escobar ?

Avec une valeur estimée à 24 milliards de livres sterling, Escobar a figuré sur la liste des milliardaires de Forbes des personnes les plus riches du monde sept années de suite à partir de 1987 et a culminé au septième rang en 1989.

L’entreprise d’Escobar était si importante qu’en plus des avions, des hélicoptères, des voitures, des camions et des bateaux, il a même acheté deux sous-marins pour transporter sa cocaïne aux États-Unis.

Beaucoup de ses propriétés avaient des cachettes cachées d’argent et de bijoux.

Il était surnommé « Robin Hood » car il dépensait beaucoup d’argent pour aider les communautés pauvres.

Comment est mort Pablo Escobar ?

Pablo a été tué sur un toit lors d’une fusillade alors qu’il tentait de fuir la police le 2 décembre 1993.

Mais son fils Sebastian Marroquin a déclaré qu’il était « absolument certain » que le tristement célèbre baron de la drogue s’est suicidé pour éviter que sa famille ne soit prise en otage.

Bien que sa mort ait été célébrée par le gouvernement colombien, des milliers de personnes se sont rendues à son enterrement pour pleurer son assassinat.

L’influence et l’héritage du baron de la drogue prévalent encore aujourd’hui.

La Oficina ou « The Office » s’est développée pour devenir l’une des plus grandes organisations criminelles de l’histoire du pays.

Aujourd’hui, La Oficina est non seulement impliquée dans le trafic de drogue, mais aussi dans l’extorsion, la prostitution et la traite des êtres humains.