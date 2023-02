Qui était Noele Gordon et pourquoi a-t-elle été virée de Crossroads ?

DU milieu des années 60 jusqu’au début des années 80, l’actrice légendaire Noele Gordon était l’incontournable du feuilleton populaire Crossroads.

Mais la star décédée a été licenciée de manière sensationnelle de la longue série, laissant les fans de l’époque sous le choc.

Qui était Noële Gordon ?

Noele Gordon – connue sous le nom de Nolly par ses amis – était une légende de son vivant.

Née le jour de Noël 1919, elle était une actrice et présentatrice de télévision anglaise.

La star de la télévision était surtout connue pour avoir joué le rôle de Meg Mortimer dans le feuilleton Crossroads de 1964 à 1981,

L’actrice – qui a reçu un diagnostic de cancer de l’estomac en 1982 – est décédée de la maladie le 14 avril 1985 à l’âge de 65 ans.

Dans quelles émissions Noele Gordon a-t-elle joué?

Bien qu’elle soit principalement connue pour Crossroads, Noele a connu une carrière incroyable, à la fois sur scène et à l’écran.

Mais c’est aussi pour son travail de présentatrice qu’elle était populaire.

Au début des années 60, elle a animé une émission quotidienne de divertissement en direct appelée Lunchbox.

Pourquoi Noele Gordon a-t-elle été virée de Crossroads ?

En tant que veuve aux cheveux flamboyants Meg Richardson dans Crossroads, Noele était à l’époque l’une des personnes les plus célèbres de Grande-Bretagne.

Elle a remporté son premier prix TV Times de l’actrice la plus populaire en 1969 et en remportera huit autres.

Son attrait pour les patrons était également fort, Noele étant le seul membre de la distribution à avoir été sous contrat permanent pendant la production de la série.

L’actrice était essentiellement connue comme la première “reine des savons” en raison de sa popularité et de son héritage dans le rôle du savon

Puis en 1981, au plus fort du succès de la série et au sommet de la renommée de Nolly, elle a été virée sans cérémonie, sans avertissement et sans explication.

Avec les mots du patron “toutes les bonnes choses ont une fin” résonnant dans ses oreilles, Noele s’est retrouvée expulsée du spectacle qui a été sa vie pendant plus de 18 ans.

Malgré la fin amère de son contrat à durée indéterminée en 1981, elle revient pour deux épisodes en 1985, peu avant sa mort.

Tony Adams, qui a joué Adam Chance dans la série Crossroads, a déclaré en 1985 juste après son décès qu'”il n’y a jamais eu de star de Crossroads, bien que Nolly ait été Crossroads”.

Son histoire a été immortalisée dans un drame ITV appelé Nolly avec Helena Bonham Carter dans le rôle de Noele.

Noele Gordon était-elle mariée ?

Pendant son Noele ne s’est jamais mariée ni n’a eu d’enfants.

Elle était connue pour avoir vécu la majeure partie de sa vie dans une grande maison de campagne blanchie à la chaux à Weir End, près de Ross-on-Wye.

Cependant, lorsqu’elle est décédée, elle était chez elle à Birmingham.