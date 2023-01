Qui était Natalie Hemming et que lui est-il arrivé ? – Le soleil

EN mai 2016, Natalie Hemming a disparu sans laisser de trace.

Trois semaines plus tard, le corps de la maman de trois enfants a été découvert après que la police de Thames Valley ait mené l’une des plus grandes recherches de l’histoire de Milton Keynes.

Le corps de Natalie Hemming a été retrouvé en mai 2016 Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Qu’est-il arrivé à Natalie Hemming ?

Natalie Hemming, 31 ans, a été battue à mort dans le salon de sa maison par son partenaire jaloux Paul Hemming, après avoir découvert qu’elle prévoyait de le quitter pour un collègue.

Il a ensuite laissé le corps de sa compagne dans les bois avant de retourner dans la maison familiale où dormaient les trois enfants de Natalie.

En 2016, un tribunal a appris comment Hemming avait enveloppé le corps de Natalie, 31 ans, dans une couverture, l’avait placé dans le coffre de sa voiture, puis avait conduit de Milton Keynes à une zone boisée à environ 30 miles de là dans le sud du Hertfordshire.

Lorsque les jeunes se sont levés le lendemain matin, il a affirmé que leur mère avait quitté la maison pour rendre visite à un ami pendant qu’ils dormaient.

Il est apparu plus tard que le fils de Natalie, alors âgé de six ans, s’était réveillé et avait été témoin du meurtre par une ouverture dans la porte.

Il a ensuite emmené les enfants au zoo de Whipsnade pour une journée fériée.

Hemming a ensuite inventé un réseau élaboré de mensonges dans le but de dissimuler ses crimes brutaux.

Deux jours après la mort de Natalie, sa mère, folle d’inquiétude, a appelé le 999 pour signaler sa disparition.

L’une des plus grandes perquisitions de l’histoire de la police de Thames Valley a suivi.

Lorsque des policiers sont arrivés au domicile familial, Paul les a faussement informés que Natalie avait été violée le samedi soir et était partie se « vider la tête ».

Dans le but de tromper davantage les autorités, Paul a envoyé des SMS au téléphone de Natalie pour exprimer son inquiétude.

Le corps de Natalie a été retrouvé trois semaines plus tard par un homme qui fauchait un pré à proximité.

Le pathologiste Dr Olaf Biedrzycki a déclaré au tribunal qu’il était impossible de déterminer ce qui avait causé sa mort en raison de l’état de décomposition avancé du corps.

L’histoire tragique et l’enquête entourant le meurtre de Natalie ont été suivies par Channel 4 pour un documentaire – Catching A Killer: The Search For Natalie Hemming.

Quand Natalie Hemming a-t-elle été assassinée ?

Natalie Hemming a été assassinée chez elle à Milton Keynes le dimanche 1er mai 2016.

Paul Hemming a été reconnu coupable de meurtre en novembre 2016 et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 20 ans derrière les barreaux.

Il ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2036.

Hemming et Natalie étaient en couple depuis 2007.

Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois à Hemel Hempstead, elle avait déjà une jeune fille issue d’un précédent mariage de courte durée.

Dans les années qui suivirent, ils eurent un fils et une fille. Bien qu’ils ne soient pas mariés, elle a pris son nom de famille.

Qui est Paul Heming ?

Paul Hemming est le tueur brutal de Natalie Hemming.

Il a reconnu l’homicide involontaire lors de son procès, mais a nié le meurtre, même après qu’il a été révélé que le fils du couple, âgé de six ans, avait été réveillé par la dispute et l’avait vu couvrir son corps.

Paul Hemming a été reconnu coupable du meurtre de Natalie Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Au cours de son procès, le tribunal a appris qu’il y avait eu des incidents de violence antérieurs de Hemming contre Natalie.

Il pouvait être de mauvaise humeur et maussade et la surveillait constamment, voulant savoir où elle allait et quels amis elle voyait, ont déclaré les procureurs.

Le couple s’était brièvement séparé en 2010 et 2013.

En 2007, Natalie avait fait une déclaration à la police alléguant qu’après une dispute avec Hemming, il lui avait lancé son téléphone portable qui l’avait frappée à la tête.

En 2013, Natalie a déclaré à la police qu’il l’avait piquée dans les yeux et l’avait frappée à la tête avec une bouteille.

Les autorités ont été critiquées en 2020 pour des “occasions manquées” de la protéger.

L’examen du Milton Keynes Community Safety Partnership a conclu que “malgré seulement trois appels à la police concernant des violences domestiques sur une période de neuf ans”, il était évident qu’elle avait “divulgué des informations à des professionnels suggérant qu’elle et la relation de l’agresseur étaient abusives”.