Qui était Myra Hindley et comment est-elle morte ? – Le soleil

MYRA Hindley a été surnommée la femme la plus détestée de Grande-Bretagne pour son rôle dans les meurtres des Maures.

Hindley et son partenaire Ian Brady tué cinq enfants âgés de dix à 17 ans Manchester zone entre 1963 et 1965 et les a enterrés dans les landes.

Myra Hindley a passé 36 ans dans la prison de Holloway

Qui était Myra Hindley ?

Myra Hindley est née dans une banlieue ouvrière de Manchester en juillet 1942.

En 1961, Hindley, alors âgée de 18 ans a rejoint Millwards Merchandise, une petite entreprise de distribution de produits chimiques à Gorton, Manchester – et c’est là qu’elle a rencontré Ian Brady.

Elle s’est épris de lui et, au bout d’un an, le couple a commencé une histoire d’amour, vivant ensemble dans la maison de sa grand-mère.

Brady était obsédé par la philosophie nazie et lui et Hindley ont commencé à lire des livres sur les atrocités nazies.

En savoir plus sur Myra Hindley

Désillusionnée, Hindley a commencé à changer d’apparence – en se teignant les cheveux en blond peroxyde et en portant des jupes courtes et des bottes hautes.

Leurs intérêts sont devenus de plus en plus pervers et les deux hommes ont planifié des braquages ​​de banque et pris des photos explicites l’un de l’autre.

Mais leur conversation est vite devenue plus sinistre et Brady a commencé à parler de la façon dont il voulait commettre le « meurtre parfait ».

Ensemble ils ont tué cinq enfants âgés de dix à dix-sept ans, dont quatre avaient été agressés sexuellement.

Qui étaient les victimes de Myra Hindley ?

Pauline Lire

Le 12 juillet 1963, le couple tue leur première victime, âgée de 16 ans. Pauline Lire.

Après avoir repéré Pauline, le couple s’est arrêté et Hindley lui a demandé si elle pouvait l’aider à retrouver un gant coûteux qu’elle avait perdu sur la Maure.

Hindley a affirmé que Brady avait ensuite emmené Pauline au Moor, où il lui avait tranché la gorge à deux reprises et l’avait agressée sexuellement.

Brady a affirmé que Hindley avait aidé.

John Kilbride

Le 23 novembre 1963, Hindley s’approcha John Kilbride à Ashton-under-Lyne et lui a proposé de le ramener chez lui.

Brady a dit au jeune de 12 ans qu’il lui donnerait du sherry, mais qu’ils devraient d’abord faire un détour par le Moor.

Il a ensuite agressé sexuellement le jeune et a tenté de lui trancher la gorge avec une lame dentelée de six pouces, avant de l’étrangler mortellement avec un morceau de ficelle.

En août 2023, le frère de John, Terry Kilbride est décédé à l’âge de 68 ans.

Terry avait précédemment déclaré qu’il vivrait avec le « cauchemar » jusqu’à son dernier jour.

Keith Bennett

Le 16 juin 1964, âgé de 12 ans Keith Bennett était en route vers la maison de sa grand-mère lorsque Hindley l’a attiré dans sa camionnette.

Elle s’est rendue à une aire de repos sur la lande et Brady a emmené le garçon pendant que Hindley surveillait.

Brady est réapparu 30 minutes plus tard après avoir agressé sexuellement et étranglé Keith.

Celui de Keith Bennett le corps n’a jamais été retrouvé.

Lesley-Ann Downey

Lors d’une visite dans un champ de foire Le lendemain de Noël en 1964, le couple croise sa plus jeune victime, âgée de 10 ans Lesley-Ann Downey.

Ils l’ont attirée vers leur maison, où elle a été déshabillée, bâillonnée et forcée de poser pour des photos avant d’être violée et tuée.

Le lendemain matin, le couple s’est rendu en voiture avec le corps de Downey à Saddleworth Moor, où elle a été enterrée, nue avec ses vêtements à ses pieds, dans une tombe peu profonde.

Édouard Evans

Le 6 octobre 1965, Brady rencontra Edward Evans, apprenti ingénieur de 17 ans, à la gare centrale de Manchester avant de l’inviter chez lui.

Là, Brady je l’ai battu à mort avec une hache.

Pour quelle durée Myra Hindley a-t-elle été condamnée ?

Hindley avait 23 ans et Brady 28 ans quand ils étaient tous les deux emprisonné à vie en 1966.

Le 6 mai 1966, les deux accusés furent reconnus coupables du meurtre d’Edward Evans et de Lesley Ann Downey.

Brady a également été reconnu coupable du meurtre de John Kilbride, tandis que Myra Hindley a été reconnue coupable de complicité après coup.

Brady a été condamné à des peines d’emprisonnement à perpétuité concurrentes pour chaque chef d’accusation, tandis que Hindley a été condamné à deux peines à perpétuité plus sept ans dans l’affaire Kilbride.

Comment Myra Hindley est-elle morte ?

Myra Hindley est décédée en détention à Sussex de l’Ouest Hospitalisé en novembre 2002, à l’âge de 60 ans.

Hindley, qui fumé 40 cigarettes par jour, est mort d’une pneumonie bronchique causée par une maladie cardiaque.

Plus d’une douzaine de pompes funèbres ont refusé de s’occuper de sa crémation.

En août 2019, Ghost Hunters a suscité la fureur envisage d’organiser une séance pour contacter Myra Hindley.

Le groupe Ghosts of Britain a déclaré qu’il tentait d’aider un proche de l’une des victimes du tueur d’enfants qui affirmait qu’elle la hantait.

Le frère de Keith Bennett, victime du meurtre de Moors, a décrit la séance comme une « affaire sordide » et a appelé à son arrêt.

S’exprimant à l’époque, Alan Bennett avait déclaré : « De nombreux membres de la communauté paranormale m’ont envoyé un message pour me dire qu’ils étaient horrifiés par les activités de ce groupe particulier. »