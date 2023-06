Qui était Michèle Marsh, la femme de Paul-Henri Nargeolet ?

L’explorateur français des grands fonds Paul-Henry Nargeolet a disparu le 18 juin 2023, à bord d’un submersible explorant l’épave du Titanic.

La défunte épouse de l’explorateur de 77 ans, Michele Marsh, était une présentatrice de nouvelles primée décédée en 2017 d’un cancer du sein.

Michèle Marsh était mariée à Paul-Henri Nargeolet – disparu à bord du sous-marin du Titanic – avant sa mort en 2017

Qui était Michèle Marsh ?

Né le 9 mars 1954 dans la banlieue de Detroit, Marsh était un diffuseur de nouvelles primé aux Emmy Awards sur les stations phares de CBS et NBC à New York.

Elle a obtenu un succès phénoménal tout au long des années 1970 et 1980 dans l’industrie de l’information télévisée alors dominée par les hommes.

À seulement 25 ans, elle a obtenu un poste d’ancre sur la grande station new-yorkaise WCBS.

Elle a ensuite passé 17 ans là-bas et sept autres années en tant que présentatrice sur WNBC.

Tout au long de son temps à l’antenne, Marsh a reçu cinq Emmy Awards.

Son premier mariage avec Nathaniel Price Paschall s’est terminé par un divorce et elle a ensuite épousé l’expert français du Titanic et pilote de submersible Paul-Henri Nargeolet.

Ils se sont rencontrés après que Marsh ait contacté l’explorateur pour demander le contact d’un Français qui avait survécu au Titanic.

Elle est décédée le 17 octobre 2017 à l’âge de 63 ans après un combat de sept ans contre le cancer du sein.

Elle laisse dans le deuil son fils issu de son premier mariage, John Paschall, né en 1992.

Il travaille sur NBC Sports et a également remporté un Emmy.

Qu’est devenu Paul-Henri Nargeolet ?

L’océanographe français Paul-Henri Nargeolet est un expert de renommée mondiale avec plus de 35 plongées sur l’épave du Titanic à son actif.

Directeur des recherches sous-marines du RMS Titanic, qui détient les droits sur les restes du navire, Nargeolet a commencé à rechercher et à explorer l’épave du Titanic en 1986, après une carrière de 22 ans dans la marine française.

Il est l’une des cinq personnes à bord d’un submersible lorsqu’il a disparu dans l’Atlantique Nord alors qu’il explorait l’épave du Titanic le 18 juin 2023.

Le sous-marin d’OceanGate, Titan, a disparu moins de deux heures après sa descente de 12 500 pieds jusqu’à l’épave du Titanic.

Il n’a pas refait surface cet après-midi-là avec seulement 96 heures de survie et cinq personnes à bord.

Le « ping » final de Titan à son vaisseau-mère Polar Prince l’a placé directement au-dessus des ruines.

Nargeolet était à bord du navire aux côtés du milliardaire britannique Hamish Harding, de Stockton Rush – PDG et fondateur d’OceanGate Inc – et de l’homme d’affaires Shahzada Dawood et de son fils Suleman.