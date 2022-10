Qui était Michael Ross et qu’a-t-il dit à propos de Jeffrey Dahmer ?

ENTRE 1978 et 1991, 17 victimes ont perdu la vie aux mains du tueur en série Jeffrey Dahmer.

Un homme qui connaissait le tueur en série notoire et certaines de ses victimes s’est maintenant ouvert dans un nouveau documentaire Netflix, qui donne un aperçu inédit des crimes de Dahmer.

Jeffrey Dahmer a été reconnu coupable du meurtre et du démembrement de 17 garçons et hommes en 1991 Crédit : Alamy

Qui était Michael Ross et laquelle des victimes de Jeffrey Dahmer connaissait-il ?

En 1991, Jeffrey Dahmer a été reconnu coupable du meurtre et du démembrement de 17 garçons et hommes à Milwaukee, Wisconsin – crimes qu’il avait commis depuis 1978.

Michael Ross est l’un des participants à Conversations With A Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes – un nouveau documentaire Netflix explorant les crimes de Dahmer, basé sur des enregistrements d’interviews inédits.

Ross participe au documentaire car il connaissait Dahmer et certaines de ses victimes – cependant, les victimes qu’il connaissait ne sont pas encore connues.

Qu’a dit Michael à propos de Jeffrey Dahmer ?

Ross et Dahmer fréquentaient tous deux les bars gays de Milwaukee – ces bars étaient l’endroit où Dahmer rencontrait plusieurs de ses victimes.

Dans le documentaire, Ross se souvient de la réaction de ceux qui fréquentaient les bars gays une fois que les crimes de Dahmer ont été découverts.

Il dit : ”Après que tout cela soit sorti, plusieurs personnes dans les bars ont dit: ‘Je me souviens de lui, je me souviens de lui’.

” Eh bien, bien sûr, nous l’avons tous fait. Milwaukee n’est que si grand.”

Ross partage également à quel point la vie gay était «vraiment prometteuse» à Milwaukee dans les années 1980.

Il a poursuivi en disant: «Pour une ville comme Milwaukee, nous avons passé un bon moment.

« Nous avons eu un bal. Vous pourriez être vous-même. Vous aviez la liberté, donc vous étiez à l’aise. On s’habillait et on allait au bar. Les bars avaient de la belle musique. Les gens ont toujours voulu danser.

Il ajoute: «Nous étions tous en train de découvrir qui nous sommes, de nous accepter. Beaucoup de ces gens étaient de belles âmes.

Alors que le documentaire se poursuit, Ross s’ouvre de manière déchirante sur le moment où il se souvient que des personnes disparaissent, presque chaque semaine – certaines d’entre elles se sont révélées plus tard avoir été victimes de Dahmer.

S’exprimant sur cette période tragique, Ross a déclaré: ” Cela m’attriste chaque fois que je pense à l’un de ces messieurs.

”Parce que comme tout le monde à cette époque, ils essayaient de se retrouver. Ils ne s’attendaient pas à être tués.

Quand est-ce que Conversations avec un tueur sort sur Netflix ?

Vous avez entendu les bandes effrayantes de Ted Bundy et John Wayne Gacy, il est maintenant temps d’entendre Jeffrey Dahmer.

Conversations avec un tueur: les bandes de Jeffrey Dahmer seront disponibles sur Netflix le vendredi 7 octobre 2022 à 8h BTS.

Conversations with a Killer utilise des interviews audio entre Dahmer et son équipe de défense qui n’ont jamais été entendues – jusqu’à présent.