Qui était Mélanie Hall et que lui est-il arrivé ?

Un NOUVEAU documentaire de Channel 5 explore la disparition et la mort de Melanie Hall.

Nous examinons ici ce qui est arrivé à Melanie Hall en 1996 et comment son corps a été tragiquement découvert 13 ans plus tard.

Melanie Hall a disparu en 1996 Crédit : PA : Association de presse

Qui était Mélanie Hall ?

Melanie Hall était une employée du NHS de 25 ans et diplômée universitaire de Bradford on Avon.

Avant sa mort, elle travaillait comme employée de bureau au Royal United Hospital de Bath.

Qu’est-il arrivé à Mélanie Hall ?

Melanie Hall a disparu après une soirée dans la discothèque Cadillacs à Bath le 9 juin 1996.

La sœur de Mélanie, Dominique, a vu son frère pour la dernière fois chez ses parents le vendredi précédant sa disparition.

L’alarme a ensuite été sonnée lorsque Mélanie ne s’est pas présentée à son travail au Royal United Hospital le 11 juin.

Maman Pat, qui travaillait dans le même hôpital, avait appelé papa Steve pour lui signaler que Mélanie ne s’était pas présentée, Steve ayant alors appelé Dominique.

Au fur et à mesure que la nouvelle circulait, il est apparu que la famille pensait qu’elle restait avec son petit ami, qui a révélé plus tard que Mélanie avait quitté le club et était rentrée chez elle pour le week-end.

Dominique a déclaré : « D’après mes souvenirs, maman et papa ont senti dès le début que quelque chose de terrible s’était produit.

« Ce n’était pas un sixième sens, mais juste le fait que Mel était une femme si au foyer et sans aucun souci du monde.

« Les premiers jours, j’avais plus d’espoir que maman et papa qu’elle puisse rentrer à la maison. J’espérais qu’elle venait juste d’avoir quelques ennuis et qu’elle était gênée de rentrer à la maison pendant quelques jours.

« Cependant, à la fin de la première semaine, je pensais que le confort de sa maison lui manquerait vraiment, et elle était trop gentille pour causer ce genre d’inquiétude (surtout à maman), si elle pouvait réellement rentrer à la maison.

« De plus, ses comptes bancaires et sa voiture n’avaient pas été touchés, donc il n’était pas difficile de déterminer que quelque chose n’allait vraiment pas. Et puis la peur s’installe – et au fil du temps, vous passez de l’espoir qu’elle soit en vie à le savoir. le meilleur résultat est probablement de retrouver un corps. »

Après avoir signalé sa disparition, la police a lancé une vaste recherche.

Des milliers de clubbers et de chauffeurs de taxi ont été interrogés, tandis qu’ailleurs, la rivière Avon a également été fouillée à plusieurs reprises.

Malgré les efforts de la police, aucune trace de Mélanie n’a été retrouvée.

Le 17 novembre 2004, Melanie Hall a été légalement déclarée morte.

Le corps de Mélanie Hall a-t-il été retrouvé ?

Treize ans après sa disparition sans laisser de trace, la dépouille de Melanie Hall a été tragiquement retrouvée au bord de l’autoroute M5 en octobre 2009.

Un travailleur a découvert un sac en plastique contenant des os alors qu’il nettoyait le bord d’une bretelle près de Thornbury, dans le sud du Gloucestershire.

Cette découverte a constitué une avancée majeure pour la police, mais aussi dévastatrice pour les parents de Mélanie.

Le père de Mélanie, Steve, a déclaré : « Nous avons eu une belle fille, maintenant nous avons un sac d’os, et quand vous essayez de comprendre cela, c’est une chose terrible. »

Une autopsie a révélé que Mélanie avait subi un grave traumatisme contondant à la tête entraînant une fracture du crâne, de la pommette et de la mâchoire.

Elle avait été attachée avec une corde bleue et un morceau de son bijou avait également été retrouvé.

Jusqu’à présent, 11 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire, mais personne n’a été inculpé.

Au fil des années, la police a interrogé John Cannan, le meurtrier présumé de Suzy Lamplugh.

Un lien a également été établi entre le meurtre et le double tueur Christopher Halliwell, mais cela a été exclu par les flics.

Malgré le caractère très médiatisé du meurtre de Mélanie, son assassin n’a jamais été retrouvé.