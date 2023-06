Qui était Matthew White ? | Le soleil

Un NOUVEAU suspect a été identifié dans le meurtre de Stephen Lawrence.

Matthew White, aujourd’hui décédé, a été lié à la mort de Lawrence, survenue le 22 avril 1993.

Matthew White a été nommé comme nouveau suspect dans le meurtre de Stephen Lawrence 30 ans plus tard

Qui était Matthew White ?

La BBC a rapporté que Mathew White a été identifié comme un nouveau suspect dans le meurtre tragique qui a choqué la nation.

Selon le rapport, White a été reconnu coupable d’agression contre un employé de magasin noir lors d’un incident à quelques centaines de mètres seulement du meurtre de Lawrence.

Il était toxicomane à l’époque du meurtre de Lawrence en 1993.

On sait peu de choses sur White, sauf qu’il a travaillé dans quelques petits boulots en tant que jardinier et échafaudeur, devenant plus tard un héroïnomane.

Il avait purgé une peine de prison et avait un dossier d’infractions de vol.

White est décédé en 2021, à l’âge de 50 ans, et sa cause de décès est inconnue.

De quoi Matthew White a-t-il été accusé ?

White a été accusé d’être impliqué dans la mort de Lawrence à Eltham, Londres.

Il est le sixième suspect de l’attaque raciste choquante aux côtés de Gary Dobson, David Norris, les frères Neil et Jamie Acourt et Luke Knight.

White a d’abord été porté à l’attention de la police en mai 1993 après les avoir informés qu’il s’était rendu au domicile de deux autres suspects la nuit de la mort de Lawrence.

Malgré les rumeurs persistantes sur l’implication de White dans l’attaque du gang, il n’a jamais été appelé à témoigner.

Après avoir nommé White comme nouveau suspect, la police métropolitaine s’est excusée en déclarant que « trop ​​​​d’erreurs » avaient été commises dans l’enquête.

Qu’a dit Doreen Lawrence à propos du nouveau suspect ?

La baronne Doreen Lawrence a exigé que les officiers soient limogés pour ne pas avoir enquêté correctement sur White au moment de la mort de son fils.

La baronne Lawrence a déclaré dans un communiqué qu’il devrait y avoir de « sérieuses sanctions » contre les enquêteurs.

Elle a ajouté: « Ce n’est que lorsque les policiers perdent leur emploi que le public peut avoir confiance que l’échec et l’incompétence ne seront pas tolérés et que le changement se produira. »

Comment est mort Stephen Lawrence ?

Lawrence attendait un bus sur Well Hall Road, Eltham le 22 avril 1993, lorsqu’il a été approché par un groupe de six hommes blancs qui ont commencé à utiliser des insultes raciales.

Le groupe a rapidement « englouti » Lawrence et il a été forcé au sol.

Il a été poignardé des deux côtés de son corps, pénétrant son poumon alors que les assaillants s’enfuyaient.

Il a tenté de se lever après l’attaque mais s’est effondré à cause de ses blessures.

Stephen est décédé des suites de ses blessures à seulement 18 ans.