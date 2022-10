Qui était Mary Gough et que lui est-il arrivé ?

DEBOUT en face de son nouveau mari, Mary ignorait complètement que ce qui était censé être le moment le plus heureux de sa vie allait bientôt se transformer en tragédie.

Alors que Mary planifiait son mariage avec son premier partenaire Colin Whelan, il planifiait une sinistre attaque.

Mary Gough a épousé son premier petit ami Colin Whelan en 2000

Qui était Mary Gough ?

Mary Gough était de Stamullen, Co Meath, Irlande.

Elle est issue d’une famille de cinq garçons et a rapidement dû apprendre à ”se défendre” selon son frère Barry.

Amie proche de Mary, Sinéad Byrne la décrit comme “joyeuse” et “joyeuse”, mais aussi “très calme, réservée et décontractée”.

Au cours de sa vie, Mary n’a eu qu’un seul autre significatif.

Pour Mary, il s’agissait de Colin Whelan, un analyste informatique du nord du comté de Dublin.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 1993 au Huntsman Inn, où Mary travaillait à l’époque.

En 1995, le couple “a connu une mauvaise passe” et s’est séparé, mais ils ont rapidement ravivé leur relation.

Deux ans plus tard, en 1997, Colin Whelan a acheté une maison à Clonard Street, Balbriggan, à un parent.

Après avoir emménagé dans leur maison, un an plus tard, le couple s’est fiancé et, en 2000, ils se sont mariés.

Cependant, ce qui était censé être l’un des moments les plus heureux de la vie de Mary s’est rapidement transformé en tragédie, lorsqu’elle a été assassinée six mois seulement après avoir marché dans l’allée.

Elle n’avait que 27 ans au moment de sa mort.

Qu’est-il arrivé à Mary Gough ?

Le 2 mars 2001, Colin Whelan alerte les services d’urgence d’une prétendue chute aux petites heures du matin.

Lors de l’appel effrayant au 999, Whelan a déclaré: «Ma femme a besoin d’une ambulance, elle est tombée dans les escaliers.

“Que puis-je faire? Je ne pense pas qu’elle respire.

“Elle saigne vraiment beaucoup du nez.”

Lorsque la police est arrivée à l’adresse du domicile du couple, Whelan a informé les policiers que sa femme Mary était tombée dans les escaliers et en était décédée.

Sur les lieux, ceux qui ont répondu ont trouvé Mary au bas des escaliers.

Mais la sonnette d’alarme a commencé à sonner lorsque les premiers intervenants ont découvert que Mary était à plat et incapable de redémarrer son cœur, ce qui était inhabituel si elle mourait lorsque son mari l’a dit.

D’autres inquiétudes concernant les circonstances de la mort de Mary sont survenues lorsque les intervenants d’urgence ont découvert qu’elle était froide au toucher à son arrivée.

Mary a été transportée à l’hôpital Beaumont de Dublin, mais a malheureusement été déclarée morte à son arrivée.

Les autorités ont rapidement réalisé après une autopsie que les blessures de Mary n’étaient pas compatibles avec une chute dans les escaliers.

Au lieu de cela, le rapport du pathologiste a révélé que Mary avait été assassinée par strangulation.

La pathologiste d’État, la professeure Marie Cassidy, a déclaré à l’inspecteur-détective Patrick Marry: “Vous avez un meurtre sur les bras.”

Lors de l’interrogatoire de l’épouse de Mary, Whelan a déclaré aux détectives qu’il avait entendu sa femme tomber dans les escaliers et l’avait trouvée inconsciente en bas.

Cependant, la police s’est vite rendu compte qu’une agression avait eu lieu et Whelan est devenu le principal suspect de l’affaire de meurtre.

Au cours de l’enquête, la police a découvert que Whelan avait des égratignures sur le corps, le jour de la mort de Mary Gough.

Il avait également menti à propos de la chute.

Au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivaient, de plus en plus de preuves contre Whelan ont commencé à s’accumuler.

Des tests médico-légaux à leur domicile ont trouvé des preuves compatibles avec le fait que Mary avait été étranglée et tuée près de la porte de leur chambre.

Son corps a ensuite été déplacé au bas des escaliers avant que les services d’urgence ne soient appelés.

Toujours à leur domicile, les enquêteurs ont découvert des preuves qui fournissaient un mobile.

En juin 2000, Whelan avait souscrit une police d’assurance pour lui et sa femme pour une période de 10 ans – cela s’élevait à 400 000 £.

Ils ont également découvert que Whelan avait eu une liaison avec une femme au Pays de Galles sur un chat en ligne, avec qui il avait promis de déménager.

Mais le dernier élément de l’affaire est survenu lorsque la police a finalement utilisé des preuves informatiques pour aider à condamner Colin Whelan.

Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les agents ont fouillé son lieu de travail et ont rapidement découvert que Whelan avait effacé son disque dur et son historique de recherche.

Bien qu’il ait fait de son mieux pour dissimuler toute preuve potentielle, après une recherche détaillée dans la base de données informatique, la police a découvert des preuves de l’historique de recherche de Whelan.

Il avait recherché la mort par strangulation et perte de conscience.

Il avait également longtemps recherché la meilleure façon de tuer sa femme, ainsi que le nom d’Henry Louis Wallace.

Henry Louis Wallace était un tueur en série aux États-Unis qui a étranglé un certain nombre de femmes dans les années 1990 – il utilisait une taie d’oreiller ou une serviette.

Plus tard, ils ont trouvé une ceinture de la robe de chambre de Colin qui avait été utilisée pour assassiner Mary Gough avec la serviette.

Whelan a été arrêté et accusé du meurtre de sa femme et le juge a fixé la date du procès à deux ans et demi.

Whelan a plaidé non coupable.

Cependant, en mai 2002, Whelan a été signalé comme une personne disparue.

Le même jour, sa voiture a été retrouvée abandonnée près d’une falaise, avec les clés de la voiture sur le siège passager et une bouteille de gin vide.

Whelan avait tenté de simuler sa propre mort dans le but de fuir le pays et d’échapper à la police.

Cela a déclenché une longue chasse à l’homme de 14 mois dans le monde entier, avant que Whelan ne soit finalement retrouvé caché à Majorque sous une nouvelle identité.

Le 11 avril 2005, quatre ans après le meurtre de Mary, Whelan a finalement été traduit en justice pour ses crimes.

C’est alors qu’il a changé son plaidoyer de culpabilité.

À l’âge de 34 ans, Colin Whelan a été condamné à perpétuité.

Avant de prononcer une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire, le juge Carney a déclaré que le meurtre était “le meurtre le plus calculé et le plus impitoyable” dont il ait jamais été témoin pendant tout son séjour au tribunal.

Mary Gough a-t-elle eu des enfants ?

Au moment du meurtre tragique de Mary Gough, elle n’avait pas d’enfants.

Il n’y a pas non plus de rapports selon lesquels Colin Whelan aurait des enfants.