Qui était Mark Howard et comment est-il mort ?

SPORTSCASTER, Mark Howard, était un visage et une voix bien connus des téléspectateurs et des auditeurs de NewsChannel 5.

Le journaliste de Nashville, âgé de 65 ans, est décédé le 24 juillet 2022, selon sa femme.

Mark Howard était un animateur sportif populaire à Nashville, Tennesee

Qui était Mark Howard ?

Howard Mark Levenson, mieux connu sous le nom de Mark Howard, était un animateur sportif populaire à Nashville, Tennesee, bien qu’il soit originaire du Connecticut.

Howard a passé 20 ans à travailler pour NewsChannel 5 et 20 ans avec la station de radio 104.5 the Zone.

En 2004, Howard est devenu co-animateur de Wake Up Zone sur The Zone 104.5-FM, qui est finalement devenu l’émission classée n ° 1 à Nashville, selon The Tennessean.

Il a quitté l’émission en 2020 et l’année dernière, Howard a travaillé comme animateur à temps partiel à The Game 102.5-FM.

Quelle est la cause du décès de Mark Howard ?

Howard est décédé à l’âge de 65 ans le dimanche 24 juillet, selon sa femme, Debra.

Steve Layman s’est rendu sur Twitter pour annoncer le décès d’Howard, l’écriture: “Nous, à @NC5, sommes tristes d’annoncer que notre présentateur sportif de longue date et ami Mark Howard est décédé à la maison tôt aujourd’hui.

“Mark en savait autant sur le sport sur ce marché que quiconque que vous trouverez et avait un grand sens de l’humour. C’est une perte énorme pour nous et pour les fans de sport du Tennessee.”

Sa cause de décès n’a pas encore été révélée.

Howard laisse dans le deuil sa femme et son fils, Jack.

Que disent les gens de sa disparition ?

Kevin Ingram, qui a co-animé avec Howard à The Zone 104.5-FM a déclaré: “J’ai adoré travailler avec Mark, mais le truc avec Mark, c’est qu’il était un grand ami.”

“Il n’y avait pas beaucoup de gens qui m’ont plus soutenu ou soutenu ma carrière que Mark. Il a toujours été très encourageant et a donné de bons conseils. Il n’y a pas trop de gens que vous trouverez qui connaissaient mieux le sport que Mark. C’est était presque effrayant tout ce qu’il savait, en particulier sur le baseball.”

Mark Howard laisse dans le deuil sa femme, Debra et son fils, Jack Crédit : Facebook/Mark Howard

Le directeur sportif à la retraite de NewsChannel 5, Hope Hines, a déclaré que son cœur était brisé.

“J’ai perdu l’un de mes meilleurs et plus chers amis. Il était plus comme un fils pour moi et il ressentait la même chose, j’étais une figure paternelle pour lui à bien des égards. J’ai le cœur brisé pour Jack son fils, et Debra. C’était un grand, grand talent.

David Boclair, journaliste sportif, s’est rendu sur Twitter pour écrivez:

“Parfois, ce n’est pas amusant d’annoncer des nouvelles. C’est avec une grande tristesse que je dois annoncer que la personnalité sportive de la télévision / radio de Nashville, Mark Howard, est décédée cet après-midi à la maison. … Mark était un ami et un partisan, et sa voix (en plein essor et bien informé) nous manquera.”