Qui était Marie Laurencin et pourquoi était-elle si importante ? – ARTnews.com

Si vous avez entendu parler de Marie Laurencin (1883-1956), c’est probablement en tant que seule artiste féminine du premier cercle de Picasso qui peignait des femmes en bleu pastel et en rose. Ce que l’on sait moins, cependant, c’est que Laurencin était subtilement subversif alors que le cubisme régnait en maître. « Pourquoi devrais-je peindre des poissons morts, des oignons et des verres à bière ? » Laurencin a parlé de son sujet de prédilection. “Les filles sont tellement plus jolies.”

Ses raisons de peindre des femmes différaient cependant de celles de ses pairs masculins. On pourrait facilement regarder ses toiles et voir un monde sucré de fées des bois vêtues de mousseline. Mais en y regardant de plus près, vous découvrirez un royaume dominé par les femmes, où les hommes n’ont ni leur place ni les bienvenus, le genre de royaume préféré dans les cercles lesbiens du Paris des années 1920. “Il y a une obscurité, un mystère et un aspect surréaliste dans son travail qui ne ressemble pas seulement à des bonbons”, déclare Cindy Kang, conservatrice à la Fondation Barnes de Philadelphie et co-commissaire de l’exposition personnelle Laurencin qui se déroulera jusqu’au 21 janvier, intitulée Marie Laurencin : Sapphique Paris. “Oui, c’est rose et bleu et il y a des tissus fluides et tout ça”, ajoute Kang, “mais il y a là une obscurité qui parle vraiment à ces différents mondes dans lesquels elle existait.”

Une partie du génie de Laurencin résidait dans ses œuvres picturales qui séduisaient sa propre communauté lesbienne et des femmes indépendantes comme Gertrude Stein, Coco Chanel et Helena Rubinstein, mais qui étaient suffisamment codées pour intéresser des collectionneurs masculins tels que John Quinn (qui a acquis sept de ses peintures). et le Dr Albert Barnes (qui avait au moins quatre Laurencins).

Artiste multimédia, Laurencin a créé des peintures et des gravures, illustré des livres, conçu des costumes et des décors pour le ballet et réalisé des projets décoratifs collaboratifs au cours de ses cinq décennies de carrière. Et tout a commencé pour elle, raconte l’histoire, avec une tasse de thé.