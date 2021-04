Lucy le chimpanzé humain était un primate adopté par des scientifiques à l’âge de deux jours et élevé comme un enfant humain.

Découvrez l’histoire tragique du célèbre chimpanzé élevé en tant qu’être humain dans une expérience nature contre nourrir.

Lucy feuillette un magazine

Qui était Lucy The Human Chimp?

Lucy est née en 1964 dans un petit zoo de Floride.

Deux jours seulement après sa naissance, le chimpanzé a été enlevé à sa mère, qui a été sous sédation avec un cola contenant un tranquillisant.

Le chimpanzé sans méfiance a été remis au scientifique Maurice Temerlin et à sa femme, Jane, qui ont élevé le primate comme leur propre fille.

Lucy a eu droit à une vie de luxe, car l’animal a été soumis à une expérience nature contre nourrir par le psychologue.

Elle dormait dans un lit, mangeait un petit-déjeuner composé de café et de flocons d’avoine et trouva même un amour pour les boissons alcoolisées, mélangeant son propre gin et tonique, pressant le citron vert avec ses dents.

Le chimpanzé humain, comme on l’a surnommé, a appris à manger avec de l’argenterie, à s’habiller et à communiquer avec une variante de la langue des signes américaine.

Lucy est apparue dans plusieurs journaux et magazines, gagnant une reconnaissance mondiale pour ses nombreux talents, notamment la sculpture d’une tête humaine à partir d’excréments, le service du thé aux invités et l’utilisation d’un magazine playgirl et d’un aspirateur comme moyen de gratification sexuelle.

Maurice et Jane Temerlin l’ont emmenée à des projections des films Planet Of The Apes et l’ont présentée à un chimpanzé mâle, mais Lucy était effrayée et ne pouvait pas s’identifier à lui; ayant développé une attirance sexuelle uniquement envers les humains.

Le psychologue Maurice Temerlin s'engage avec une jeune Lucy

Qui étaient Maurice et Jane Temerlin?

Maurice et Jane Temerlin étaient un couple mari et femme qui a accueilli Lucy deux jours après sa naissance.

Maurice était un psychologue et un auteur très estimé qui travaillait à l’université de l’Oklahoma.

Pendant son temps de travail avec l’Institut d’études sur les primates, il a conçu une expérience nature contre nourrir qui nécessitait un bébé chimpanzé – Lucy.

Qu’est-il arrivé à Lucy The Human Chimp?

À l’âge de 12 ans, Lucy était devenue plus agressive et destructrice.

Les Temerlin ont découvert qu’ils n’étaient plus capables de s’occuper du chimpanzé et l’ont envoyée dans un centre de rééducation à Gamibia.

Elle était accompagnée de Janis Carter, une étudiante en psychologie de 25 ans de l’Oklahoma.

Une grande Lucy et Janis Carter posent pour une photo au centre de réadaptation en Gambie

Carter avait initialement prévu de rester quelques semaines afin de réhabiliter Lucy, mais l’étudiant a fini par rester avec le chimpanzé pendant plusieurs années.

Lucy a passé des années à ne pas avoir de relations avec ses camarades chimpanzés et a montré des signes visibles de dépression – signant à plusieurs reprises le mot «blessé» et refusant de manger.

Finalement, Carter a quitté le côté de Lucy et un an après son départ, elle est revenue pour voir que le chimpanzé s’était adapté à la vie de primate.

Malheureusement, son nouveau bonheur dans la nature a été de courte durée.

Seulement un an plus tard, Carter est revenue et a trouvé le squelette de Lucy avec ses mains manquantes et la tête séparée du reste du corps.

Le cadavre manquait de peau et de cheveux, ce que Janis Carter a conclu être un signe de braconnage.

