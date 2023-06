DEPUIS plus de 40 ans, Pat Sajak et Vanna White ont été les visages de Wheel of Fortune, mais avant eux, il y avait un autre duo emblématique à la barre.

Alors que Pat se prépare à prendre sa retraite, les fans veulent en savoir plus sur l’animateur original de l’émission.

Alamy

Chuck Woolery et Susan Stafford vus sur le tournage de Wheel of Fortune en 1976[/caption]

Qui était l’hôte original de Wheel of Fortune ?

Wheel of Fortune est un jeu télévisé populaire où les participants devinent des phrases cachées une lettre à la fois.

L’émission a été créée pour la première fois en 1975 et a été animée par Chuck Woolery et Susan Stafford.

Ils ont commencé à animer l’émission en 1975 mais sont partis en 1981 après avoir eu un différend salarial avec le créateur de l’émission, Merv Griffin, et NBC, selon Paley Matters.

Woolery voulait que son salaire passe de 5 000 $ par semaine à 10 000 $ par semaine.

Griffin a offert 7 500 $ et NBC a déclaré qu’il paierait le reste, mais cette offre a été annulée lorsque Griffin a menacé de déplacer l’émission sur CBS.

Woolery a quitté la série après son dernier épisode le 25 décembre 1981.

Où est Chuck Woolery maintenant ?

Après avoir quitté Wheel of Fortune, Woolery a animé l’émission de rencontres Love Connection de 1983 à 1994.

Il a également été l’hôte d’autres émissions comme The Big Spin, Scrabble, Home & Family, The Dating Game, Greed, TV Land Ultimate Fan Search et Lingo.

Ces dernières années, Woolery s’est éloigné des projecteurs, mais il a fait quelques apparitions sur Fox and Friends et The Game Show Show.

Lorsqu’il n’est pas sur le plateau, on le trouve souvent à la maison, passant du temps avec sa femme, Kim Woolery, et ses enfants.

Getty

Chuck Woolery a quitté la roue de la fortune en 1981[/caption]

Qu’est-il arrivé à Susan Stafford ?

Stafford a quitté Hollywood après Wheel of Fortune pour se concentrer sur ses autres passions.

« Je veux dire, pendant sept ans, je suis restée là et j’ai tourné des lettres », a-t-elle déclaré au Chicago Tribune en 1987.

« Je devais me demander si c’était une façon pour une femme adulte de vivre sa vie. »

De nos jours, on peut la trouver en train de travailler comme éducatrice en pastorale et d’animer le podcast, Out of the Box With Susan Stafford.

En 2010, elle a également publié un mémoire, Stop the Wheel, I Want to Get Off !, concernant son passage dans l’émission.

Bien que Stafford ait peut-être apprécié son passage dans la série, elle est finalement partie sans regrets.

« Je n’ai jamais ressenti de nostalgie », a-t-elle expliqué.

« Je suis surpris qu’ils n’aient pas changé le format. En fait, quand j’ai regardé l’émission, j’ai ressenti une sorte de soulagement. Soulagement que je n’ai plus à faire ça.