Qui était l’ex-petite amie de Ian Huntley, Maxine Carr, et où est-elle maintenant ? – Le soleil

L’ANCIENNE assistante d’enseignement Maxine Carr a reçu une toute nouvelle identité après sa tentative d’aider à dissimuler le double homicide de son petit ami en 2002.

Les tribunaux ont décidé qu’elle n’avait joué aucun rôle dans les meurtres de Holly Wells et Jessica Chapman à Soham et lui ont accordé un nouveau départ.

Qui est Maxine Carr ?

Maxine Carr est née à Grimsby, dans le Lincolnshire, le 16 février 1977.

Dans sa jeunesse, Carr était considérée par ses pairs comme une paria timide, avec peu d’amis et de mauvais résultats scolaires, mais a toujours aspiré à devenir enseignante.

Au printemps 2002, Maxine Carr a pris un poste d’assistante de soutien bénévole à l’école primaire de St Andrew, fréquentée par Holly Wells et Jessica Chapman.

Elle a été emprisonnée pour avoir donné à son petit ami, Ian Huntley, un faux alibi après avoir tué Holly et Jessica, 10 ans.

Carr s’est tristement retourné contre Huntley alors qu’il était assis sur le banc des accusés lors de son procès pour meurtre, le décrivant comme “cette chose dans la boîte”.

Elle est l’une des quatre seules anciennes prisonnières britanniques protégées par une ordonnance d’anonymat à vie, avec la tueuse d’enfants Mary Bell et les meurtriers de James Bulger, Robert Thompson et Jon Venables.

Comment a-t-elle rencontré Ian Huntley ?

Carr, alors âgé de 22 ans, a rencontré un Huntley de 25 ans dans une boîte de nuit à Grimsby en 1999.

Selon Carr, elle a été “instantanément attirée” par la personnalité confiante et agréable de Huntley, et a accepté de commencer à sortir avec lui le soir même.

Elle a emménagé dans l’appartement du tueur dans la ville de Barton-upon-Humber, North Lincolnshire, peu de temps après.

En novembre 2001, Huntley a commencé son travail de gardien au Soham Village College et a emménagé dans un chalet qui accompagnait le travail.

Carr, qui vivait avec Huntley dans le paisible village, travaillait comme assistant d’enseignement à l’école fréquentée par Holly et Jessica.

Que s’est-il passé quand Holly et Jessica ont été tuées ?

Les meilleures amies Jessica et Holly étaient à un barbecue chez Holly le 4 août 2002, lorsqu’elles ont décidé d’aller explorer.

Ils n’avaient dit à personne qu’ils avaient quitté la maison et quand la mère de Holly s’est rendu compte qu’ils étaient partis, elle s’est inquiétée.

Les deux filles ont été attirées dans la maison du résident local et gardien de l’école, Ian Huntley, qui a ensuite assassiné les enfants.

Des centaines de bénévoles et de policiers ont fouillé le village et ses environs pendant près de deux semaines.

Les corps des filles ont ensuite été retrouvés à environ 10 miles de l’endroit où elles ont disparu.

Huntley était déjà soupçonné pour son comportement, mais Carr a dit à la police que son fiancé Huntley avait été avec elle tout le temps.

Cela signifiait que la police l’avait initialement éliminé en tant que suspect.

Elle a également nettoyé leur maison des preuves.

En fait, elle avait été à Grimsby – dans une boîte de nuit avec un autre homme.

Tous deux ont été arrêtés et Huntley a été condamné à une double réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 40 ans.

Carr a été accusée d’avoir perverti le cours de la justice après s’être retournée contre Huntley pendant le procès.

Où est Maxine Carr maintenant ?

L’ancienne assistante de classe Carr n’a purgé que 21 mois de sa peine pour avoir perverti le cours de la justice.

À sa sortie de prison en 2004, elle a reçu une nouvelle identité secrète alors qu’elle craignait d’être attaquée.

Les ordres juridiques draconiens lui ont donné l’anonymat à vie.

Depuis sa sortie de prison en 2004, il a coûté au contribuable environ 2,5 millions de livres sterling pour fournir à Carr une nouvelle identité et une protection policière.

Elle a été transférée dans plus de 10 refuges différents en deux ans, et en 2011, il a été rapporté qu’elle avait donné naissance à son premier enfant, dans un refuge secret, rapporte The Mirror.

La menteuse notoire a depuis reconstruit sa vie – et s’est même remariée lors d’une somptueuse cérémonie vêtue d’une robe ivoire de 2 000 £.

Bien qu’il connaisse son passé troublant, le petit ami amoureux de Carr l’a accompagnée dans l’allée d’un lieu de mariage de luxe en 2014.

Mais les proches de son nouveau mari auraient été stupéfaits par sa décision d’épouser Carr après avoir appris son passé honteux.

Carr aurait été ravie d’être au centre de l’attention – souriant et plaisantant avec les invités et les demoiselles d’honneur avant de se rendre dans le parc pittoresque du lieu.