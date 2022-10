L’actrice ICONIC Angela Lansbury est décédée le 11 octobre 2022, à l’âge de 96 ans.

La légende de Broadway et du cinéma a été mariée à Peter Shaw pendant plus de 50 ans avant son décès.

L'actrice culte Angela Lansbury est décédée à 96 ans

Qui était l’ex-mari d’Angela Lansbury, Peter Shaw ?

Peter Shaw est né le 24 juin 1918 en Angleterre avant de décéder le 29 janvier 2003 à 84 ans.

L’acteur et producteur anglais était marié à l’actrice Angela Lansbury jusqu’à sa mort.

Angela Lansbury et Peter Shaw se sont mariés à Londres en 1949, selon le Los Angeles Times.

Shaw a servi dans l’armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et a rencontré Lansbury au cours de sa carrière aux studios MGM en tant qu’agent.

Shaw a même lancé sa propre société de production en 1987 avec ses deux fils, David et Anthony, appelée Copymore Productions.

La société a produit Murder, She Wrote aux Universal Studios, qui mettait en vedette Lansbury.

Qui était Angela Lansbury ?

Angela Lansbury était une actrice irlandaise-britannique qui a joué dans de nombreux films dont Nanny McPhee, Blue Hawaii et Mary Poppins Returns.

Née Dame Angela Brigid Lansbury, l’actrice a servi pendant plus de 80 ans dans l’industrie cinématographique et a laissé de grandes remarques dans le monde du divertissement américain.

Elle a reçu de nombreux prix, dont les Tony Awards, les Golden Globe Awards et un Olivier Award.

L’un des plus grands rôles de Lansbury est sa voix dans La Belle et la Bête de Disney en tant que Mme Potts.

Qu’a dit sa famille à propos de sa mort ?

“Les enfants de Dame Angela Lansbury sont tristes d’annoncer que leur mère est décédée paisiblement dans son sommeil chez elle à Los Angeles à 1h30 aujourd’hui, mardi 11 octobre 2022, à peine cinq jours avant son 97e anniversaire”, a-t-elle partagé. famille dans une déclaration obtenue par PEOPLE.

“En plus de ses trois enfants, Anthony, Deirdre et David, elle laisse dans le deuil trois petits-enfants, Peter, Katherine et Ian, ainsi que cinq arrière-petits-enfants et son frère, le producteur Edgar Lansbury”, poursuit le communiqué.

“Elle a été précédée dans la mort par son mari depuis 53 ans, Peter Shaw. Une cérémonie familiale privée aura lieu à une date à déterminer.”