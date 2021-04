PAT Tillman était un ancien joueur de la NFL qui a quitté la ligue et des millions de dollars pour rejoindre l’armée, peu après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Tillman a été tué par un tir ami en 2004 alors qu’il servait en Afghanistan, laissant derrière lui sa veuve, Marie Tillman.

Marie Tillman est entrepreneur, investisseur et conseiller

Qui était l’épouse de Pat Tillman, Marie Tillman?

Selon le Fondation Pat Tillman, Marie Tillman est une entrepreneure, une investisseuse et une conseillère.

Marie a créé la Fondation Pat Tillman avec sa famille et ses amis à la suite de l’effusion de soutien à l’échelle nationale après la mort de Pat.

Elle a été activement impliquée dans la fondation depuis le début, puis a pris la relève en tant que PDG; un poste qu’elle a occupé de 2008 à 2012.

Depuis, elle a pris du recul et est maintenant présidente du conseil d’administration, tout en agissant en tant que PDG des vêtements pour enfants, certain qu’elle a commencé; Mac et Mia.

Mémoire de Marie sur l’amour, la perte et la vie, intitulé La lettre, est sorti en 2012.

Elle a également été conférencière au United States Air Force Academy Center for Character Development, à la University of Arkansas Clinton School of Public Service, à la National Conference for College Women Student Leaders, à la Harvard Kennedy School, Inc. 500/5000 et à la Clinton. Université Global Initiative.

Pat Tillman a joué pour les Cardinals de l'Arizona de la NFL pendant quatre saisons avant de rejoindre l'armée

Marie s’est remariée depuis la mort de Pat et vit maintenant à Chicago avec son mari Joe et leurs cinq enfants.

Qu’a dit Marie Tillman depuis la mort de Pat Tillman?

Marie Tillman s’est prononcée depuis la mort de son premier mari pour demander que sa mémoire ne soit pas politisée.

En 2017 Président Donald Trump a retweeté un compte faisant référence à Pat Tillman et utilisant le hashtag #StandForOurAnthem.

Trump a déchiré des joueurs de la NFL pour s’être agenouillés pendant The Star-Spangled Banner pour protester contre le traitement policier des Noirs et d’autres injustices sociales.

Marie Tillman, la veuve de Pat, a répondu dans une interview à CNN, affirmant que le service de son mari «ne devrait jamais être politisé d’une manière qui nous divise».

Tillman s'est enrôlé huit mois après que 3000 personnes ont été tuées dans les attentats terroristes du 11 septembre

«En tant que joueur de football et soldat, Pat a inspiré d’innombrables Américains à s’unifier», a déclaré Marie.

«J’espère que sa mémoire rappellera toujours aux gens que nous devons nous unir. «Nous sommes un pays trop grand pour cela.

«Ceux qui servent se battent pour les idéaux américains de liberté, de justice et de démocratie. Eux et leurs familles connaissent le coût de ce combat.

«Je connais les coûts très personnels d’une manière que je ressens chaque jour.»





Marie Tillman et Pat Tillman ont-ils eu des enfants?

Marie Tillman et Pat Tillman n’avaient pas d’enfants ensemble.

Cependant, Marie Tillman a maintenant deux enfants avec son nouveau conjoint, Joe Shenton.