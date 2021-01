L’épouse de Martin Luther King Coretta était une chanteuse accomplie avant de devenir militante des droits civiques aux États-Unis et de rencontrer son mari.

Le couple s’est rencontré alors qu’elle était à l’université et tous deux sont devenus au cœur du mouvement. Voici son histoire …

Qui était Coretta Scott King?

Coretta est née le 27 avril 1927 à Marion, en Alabama, troisième des quatre enfants d’Obadiah Scott et Bernice McMurry Scott.

Elle est devenue politiquement active principalement en raison de son expérience de discrimination raciale par le conseil scolaire local.

Coretta a remporté une bourse au New England Conservatory of Music de Boston. C’est en étudiant le chant dans cette école avec Marie Sundelius qu’elle a rencontré Martin Luther King, Jr.

Le couple s’est marié le 18 juin 1953 sur la pelouse de la maison de sa mère avec son père effectuant la cérémonie.

Tous deux se sont rapidement immergés dans le mouvement des droits civiques, s’impliquant dans le boycott des bus de Montgomery en 1955.

Coretta a critiqué le sexisme du mouvement des droits civiques en janvier 1966 dans le magazine New Lady, déclarant: « On n’a pas accordé suffisamment d’attention aux rôles joués par les femmes dans la lutte. Dans l’ensemble, les hommes ont formé le leadership dans la lutte pour les droits civiques. mais … les femmes ont été l’épine dorsale de tout le mouvement des droits civiques. «

Après l’assassinat de son mari à Memphis le 4 avril 1968, Coretta a pris elle-même la tête du mouvement pour la paix et a également embrassé un certain nombre d’autres causes telles que les droits des femmes, les droits des LGBT, les problèmes économiques et la paix mondiale.

Elle a fondé le Martin Luther King, Jr. Center for Nonviolent Social Change à Atlanta. Elle a été présidente et chef de la direction du centre depuis sa création jusqu’à ce qu’elle passe les rênes de la direction à son fils Dexter Scott King.

Quand est morte Coretta Scott King?

Elle a reçu un diagnostic de maladie cardiaque en avril 2005 et a obtenu son congé le jour de son 78e anniversaire.

Le 16 août 2005, elle a été hospitalisée après avoir subi un accident vasculaire cérébral et une légère crise cardiaque. Au départ, elle était incapable de parler ou de bouger son côté droit.

Le 14 janvier 2006, Coretta a fait sa dernière apparition publique à Atlanta lors d’un dîner en l’honneur de la mémoire de son mari.

Elle est décédée le 30 janvier 2006 au centre de réadaptation de Rosarito Beach, au Mexique, à l’hôpital Oasis où elle suivait une thérapie holistique pour son accident vasculaire cérébral et son cancer de l’ovaire à un stade avancé.

Qu’est-ce que le prix Coretta Scott King?

Le prix Coretta Scott King est un prix annuel décerné par la Table ronde d’échange d’informations ethniques et multiculturelles, qui fait partie de l’American Library Association (ALA).

Il récompense des auteurs et illustrateurs afro-américains exceptionnels et est récompensé pour des livres sur l’expérience afro-américaine écrits pour un public de jeunes.

Le prix a été remis pour la première fois en 1970 et remporté par Lillie Patterson pour Martin Luther King, Jr: Man of Peace.

Nous payons vos histoires! Avez-vous une histoire pour l’équipe de presse de Sun Online? Envoyez-nous un e-mail à tips@the-sun.co.uk ou appelez le 0207 782 4368. Nous payons pour vidéos aussi. Cliquez ici pour télécharger le tiens.