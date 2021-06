Qui était l’épouse de Ben Roberts, Helen Lloyd et ont-ils eu des enfants

Les fans de THE BILL sont en deuil suite à l’annonce du décès de Ben Roberts, qui jouait l’inspecteur en chef Derek Conway.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la légende de la télévision et sa femme Helen Lloyd.

Qui était la femme de Ben Roberts, Helen Lloyd ?

Ben était marié à Helen Lloyd, narratrice de livres audio et ancienne présentatrice de continuité pour ITV.

Le couple vivait ensemble à Ilkeston, une ville de Derbyshire.

Helen a prêté sa voix à des centaines de publicités, de vidéos de formation et de films commerciaux au cours de sa brillante carrière.

Elle a travaillé avec d’innombrables grandes marques, telles que Citroën, Gala Bingo et Thomas Cook.

Helen a également exprimé plus de 50 documentaires pour ITV et d’autres chaînes numériques.

Elle a remporté des prix pour son travail, remportant le prix de la meilleure performance de fiction aux One Voice Awards 2019.

Discuter de livres audio sur elle site Internet, Helen a écrit : « C’est mon travail de créer un lien émotionnel avec ce que je lis, de m’engager pleinement avec ce texte et de lui donner vie.

« Je vise à m’approprier les mots et à être connecté et engagé afin que ma performance apparaisse sans effort, spontanée et totalement naturelle. »

Son mari Ben est décédé à l’âge de 70 ans.

La mort de l’acteur a été confirmée par ses agents LCM ce mercredi 9 juin.

La déclaration disait : « Se souvenir du merveilleux Ben Roberts qui est malheureusement décédé lundi.

« Mieux connu sous le nom de l’inspecteur en chef Derek Conway dans The Bill et il a eu une longue carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma.

« Nos pensées vont à sa femme Helen et à sa famille en ce moment. »





Ben Roberts et Helen Lloyd ont-ils eu des enfants ?

Ben laisse dans le deuil son fils Joe.

L’acteur laisse également dans le deuil une petite-fille Elsie.

Peu d’informations sur la famille de Ben ont été divulguées au public.

