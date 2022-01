Qui était Leonardo Gil et comment est-il mort ?

Et un troisième a posté : « Omg, je n’arrive pas à y croire, je suis sous le choc. »

L’un d’eux a déclaré: « Mon cœur brisé envoie mes plus sincères condoléances à la famille et à tous ceux qui ont pu le rencontrer. »

« Quel immense vide nous ressentirons tous sans votre joie, votre énergie, nous faisant courir pour vos longs coups de softball et pour être le meilleur Grinch JAMAIS !! Parti mais pas oublié… .. RIP ami, tu as bien fait »

La légende disait: «Mon cœur est tout simplement brisé….. tu étais tellement pour tant de….le sourire et le visage de notre lieu de travail.

La directrice des opérations de l’hôpital, Shirley Martell, a confirmé plus tard la nouvelle de sa mort sur Facebook en partageant une collection de photos.

Gil a ensuite été transporté à l’hôpital mais est décédé plus tard des suites de ses blessures, rapporte WSVN.

Sa tante Katiuska Fernandez a déclaré au point de vente: « La seule chose que nous savons, c’est que les gens l’ont laissé dans la rue et sont partis. »

Il a été rapporté qu’il a eu un accident avant qu’une personne ne remarque le médecin au sol et n’appelle le 911, rapporte WSVN.

Au moment de la rédaction de cet article, son profil TikTok compte plus de 99 000 abonnés et ses vidéos ont accumulé environ un million de vues.

Le joueur de 34 ans a rejoint la plateforme en 2020 et a rassemblé un grand nombre de followers.

Leonardo était un médecin professionnel qui publiait souvent des vidéos et interagissait avec ses abonnés sur Tiktok.

Sa mort a été confirmée par un collègue de travail le 26 janvier alors que sa famille et ses amis lui rendaient hommage.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.